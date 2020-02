"Alcohol, Juego y Adolescencia. Botellón y Apuestas on line. Consecuencias y efectos". Este es el tema escogido por la Unidade do Tratamento do Alcol e Conductas Adictivas para la charla coloquio que acoge el Salón de actos del Colegio Hogar de Santa Margarita esta tarde a las 19.30. Una charla a la que asistirá la Concejala de Igualdad, Bienestar Social y Participación, Yoya Neira y que será impartida por dos integrantes del Equipo de Utaca: La doctora Inés Queijeiro y el psicólogo clínico, Niceto González.

Precisamente con este psicólogo clínico hemos hablado esta mañana en Hoy por Hoy A Coruña.

Cambio de la pauta de consumo

Apunta el especialista Niceto González que la edad media de acceso a un dispositivo móvil con internet se encuentra en torno a los 11 años y medio, un descenso importante en estos últimos años. "Hoy por hoy, tener un móvil con acceso a internet es tener una ventana abierta a un mundo de contenidos que con 11, 12, 13, o 14 años no está capacitado para interpretar o entender", explica González.

Señala que estas pautas se aplican tanto al uso de las nuevas tecnologías como con el alcohol. "El consumo de alcohol siempre ha estado presente en nuestra sociedad, solo que ahora han cambiado las pautas de consumo", señala el psicólogo clínico de Utaca a Mayte González.

Este miembro de Utaca señala que hay padres que a veces compran alcohol a sus hijos para evitar que tomen de "garrafón". "La sociedad está participando de ser muy permisivos con determinadas cosas que al final se nos va a terminar escapando de las manos", advierte Niceto González.

La Organización de consumidores y usuarios recoge en un estudio que el 57% de los menores bebe alcohol, y que consiguen acceder a la bebida sin que se les requiera documentación. El psicólogo de la Unidade do Tratamento do Alcol e Conductas Adictivas explica que los menores perciben el alcohol como la droga menos peligrosa y más accesible: "Los chavales lo ven como algo que no es nada problemático. Igual desde los programas de prevención tendrían que empezar a plantear esto y retrasar la edad de inicio de consumo lo máximo posible".

El juego online y el género

Niceto González explica que las campañas del juego online están dirigidas a jóvenes: "Los datos lo que están significando es que están por delante los que apuestan de manera presencial frente al online; cuando el presencial está prohibido en menores. Habrá que pedir solicitarle documentación, habrá que pedirle identificación si se tiene sospechas de que es un menor".

Este miembro de la Utaca señala que en los últimos años, las mujeres jóvenes están comenzando a aumentar las cifras de consumo de drogas y de uso compulsivo de internet: "si bien, en la ludopatía siguen siendo más predominantes los chicos".