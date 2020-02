El humedal de As Brañas, declarado provisionalmente Espacio Natural de Interés Local

El Concello de Sada confía en que el plan de conservación del humedal de As Brañas esté concluido antes de los dos años que fija la Declaración de Espacio Natural de Interés Local (ENIL), aprobado provisionalmente por la Xunta de Galicia. Con este trámite, el Ayuntamiento sadense aspira a recuperar este espacio singular de treinta hectáreas, de alto valor ecológico, después de años de reivindicación por parte de los vecinos y asociaciones ecologistas.

La declaración de As Brañas como ENIL supone la adopción de medidas que garanticen la conservación de los valores naturales y el desarrollo de actuaciones que acompañen la preservación del humedal protegido.

"En todas as reparacións ambientais o que se intenta é parecerse o máis posible ao que era antes desa presión urbanística que deteriorou o ecosistema. Hai que eliminar parte do recheo e máis intervencións que fagan falta para ter un espazo para actividades de lecer nun enclave natural cunhas regras básicas para non deterioralo", explica el regidor sadense, Benito Portela.

En la Declaración de Espacio Natural de Interés Local se detallan los valores naturales, históricos y etnográficos de lo que es un auténtico refugio de especies protegidas y que, según subraya, realiza una labor fundamenal de filtración y decantación.