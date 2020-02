Nino: "No me pasa por la cabeza otra cosa que no sea seguir disfrutando del fútbol"

El capitán del Elche C.F. Nino tiene cuerda para rato. El futbolista de Vera, e ilicitano de adopción, vive un momento muy dulce a sus 39 años. Su doblete en Lugo y convertirse en el máximo goleador histórico del Club franjiverde con 132 goles solo confirma que no está para colgar las botas.

Nino ha explicado que "a día de hoy estoy encantado. Lo he jugado casi todo, estoy marcando goles y ayudando al equipo a sumar. Me encuentro muy agusto en el terreno de juego. Ya veremos qué ocurre el 30 de junio, pero ahora no me pasa por la cabeza otra cosa que no sea seguir disfrutando del fútbol".

El hombre de los récords en Segunda División y en el Elche ha comentado que "siempre lo he tenido muy claro. El terreno de juego no engaña y él dirá si estás o no estás para dejar esta profesión. Esta energía tan positiva que he recibido estos días también es un impulso para continuar. Estoy muy contento, muy tranquilo y pensando en el partido del sábado en casa ante el Real Zaragoza".

Nino reconocía que "otro de los objetivos que me gustaría lograr es ascender y jugar con el Elche en Primera. Es una espina clavada. Creo que estamos en el buen camino para lograr cosas bonitas. Así que, a seguir trabajando con mucha humildad y también con la máxima ambición".