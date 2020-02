Manolo Pastor: "Queremos consolidar nuestro proyecto paso a paso"

Hasta las doce de esta noche, está abierto el plazo para presentar candidaturas a la presidencia del C. Bm. Fem. Elda y de momento, tras la retirada el pasado viernes de la que previamente había presentado Rubén Martínez Pérez, la única opción presentada en tiempo y forma es la encabezada por el actual presidente, Manuel Pastor Tomás con José A. García Romero como vicepresidente, Fran Mira Ñíguez en la función de tesorero y Pedro Sanchiz Castro en la de secretario.

A escasas ocho horas para que se cierre el plazo, Manolo Pastor ha pasado por el programa SER Deportivos Elda – Vinalopó de Radio Elda – Cadena SERdonde ha reconocido la predisposición del que en un principio era su adversario, Rubén Martínez a retirar su candidatura “más que nada porque las dos propuestas iban en la misma dirección” añadiendo que “no me sorprendió que hubiera otra candidatura, aunque sí que fuera Rubén el que la encabezara, no porque no reuniera los requisitos sino porque tenemos muy buena relación”.

El candidato a la presidencia del Bm. Fem. Elda sustenta el hecho de presentarse a la reelección en que “tenemos un proyecto que todavía no se ha acabado porque tiene continuidad. En lo deportivo tenemos un proyecto con Antonio Mateo, José Miguel Cantos y Loren Rubio como director deportivo que van a continuar con nosotros”. En lo que respecta al aspecto económico, Pastor insiste en que “tenemos varios sponsors privados que están aportando su grano de arena. Podemos andar pasitos pequeños que nos permiten ir avanzando poco a poco, porque si subes dos o tres peldaños de golpe la caída puede ser más grande” y aprovecha para sacar pecho del trabajo que se está haciendo en la base que “está magníficamente bien”.

Pastor asegura que no le sorprendería que en las próximas horas se presentara otra lista, aunque advierte de que “si se presentan alguien a estas alturas sería a la desesperada y el club no está en una situación como para contemplar esa posibilidad, porque económicamente cada vez estamos mejor y deportivamente, aunque hay cosas que se pueden mejorar, no hay problemas graves por lo que no veo necesario que se tenga que presentar nadie a la desesperada, aunque si lo hace debe tener un proyecto deportivo y económico, porque aquí no vale solo con presentarse. El club necesita economía y eso se consigue con sponsors privados que los tenemos que traer nosotros” sentenciando con un “que nadie piense que es tan fácil, esto no es ser presidente de una escalera de vecinos”.

Aunque aventura un mandato continuista, Manolo Pastor adelanta que uno de sus objetivos es posicionar al primer equipo entre los mejores del grupo “para jugar, por qué no, una fase de ascenso. Tenemos que recobrar la ilusión para que jugadoras interesantes les sea atractivo venir al Elda Prestigio”.