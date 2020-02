El Juez no ve delito de injurias en las palabras de Campos contra el exalcalde de Linares

El Juzgado Mixto número 2 de Linares ha archivado la denuncia del exalcalde de Linares, Juan Fernández, contra Daniel Campos, secretario general ahora de los socialistas, porque no ve delito en las acusaciones de malversación de fondos realizadas por el segundo contra el primero el pasado 31 de agosto de 2018 en una entrevista concedida al medio de comunicación 'Linares 28'.

Según el auto al que ha tenido acceso Radio Jaén, Daniel Campos acusó a Juan Fernández de que estaba malversando los fondos del partido, lo que motivó que el exalcalde de Linares lo denunciara por un delito de injurias.

Ahora, el juez no ve delito porque la injuria no es grave ni quiere ofender a propósito y va en ánimo de informar a la opinión pública de unos hechos que realmente se habían producido y por los que Juan Fernández está acusado. Además, el Juez señala en su sobreseimiento que no pueden considerarse dichas declaraciones como temerarias o desajustadas a la realidad para desacreditar a una persona.

El Juez ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones y la causa ahora se archiva aunque contra ella podrá interponerse recurso de apelación.