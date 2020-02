El Jaén FS, a la Final Four

El Jaén Paraíso Interior FS jugará la Final Four de la Copa del Rey de España después de imponerse por 2-1 al conjunto murciano del Jimbee Cartagena en cuartos de final. Tras una primera mitad plena de intensidad por ambos equipos en la que no hubo demasiadas ocasiones y sí mucha emoción tanto en la grada como en la pista; se pasó a la segunda mitad, donde nada más comenzar llegó el gol murciano en la primera jugada de la segunda parte. Attos no se lo pensó y desde la frontal batió a Gozi haciendo el 0-1.

No podía empezar peor la segunda mitad. Sin embargo, los amarillos no cejaron en su empeño y sólo pasaron 5 minutos para que llegara la jugada del empate. Penalti claro por manos de un defensor murciano. Como no podía ser de otra manera, Carlitos sería el encargado de lanzar y de marcar. 1-1 y empezaba otro partido.

El gol encajado empezó a pesar sobre los jugadores de Cartagena y dio alas a los jienenses. Los amarillos cogieron el peso del partido, el dominio del balón y las mejores ocasiones. Todo lo rubricó, con un gol espectacular, el salmantino Dani Martín, que tras regatear a su marcador batió por toda la escuadra al portero murciano haciendo el 2-1. El Jaén FS le daba la vuelta al marcador.

A falta de cinco minutos para el final el Jaén FS sumaba su sexta falta y en un doble penalti Solano tuvo la oportunidad de volver a empatar el encuentro, sin embargo el portero jiennense logró desviar el balón fuera de su portería. El propio Solano tuvo que salir de la pista pocos minutos después lesionado.

A falta de poco más de tres minutos para el final, y como se esperaba con el 2-1, Cartagena utilizó portero-jugador, lo que supuso el dominio total del balón y del juego; por su parte el cuadro amarillo defendió con tanto orden como acierto.

Afortunadamente para los locales, ya no hubo tiempo para más y el Jaén Paraíso Interior jugará la final four de la Copa del Rey por tercera vez en su historia.