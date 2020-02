Imbroda sobre la escolarización: "Más niños, más unidades. Menos niños, menos unidades"

A menos niños y baja natalidad, menos líneas educativas. Una regla de tres a la que el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha hecho referencia al ser preguntado sobre el posible recorte de aulas en Linares. En su visita a la ciudad y en su participación en el Foro Linares Educa, era lógico que la preocupación de los centros educativos se pusiera sobre la mesa. Pero el consejero no confirmó si habrá o no recortes el próximo curso, una preocupación que aflora cada año ante el menor número de nacimientos. Imbroda no fue claro sobre la incidencia en la ciudad o provincia, pero sí matizó que si los números no cuadran hay que adaptar la oferta a la demanda. “Más niños, más unidades. Menos niños, menos unidades. Esto es una condición permanente que la planificación va solventando. Nuestra intención es reducir al mínimo, pero el sistema educativo es flexible”.

Dice que la escolarización no es el problema actualmente de la educación, pues se adaptará a las necesidades de cada territorio. “Se actuará en función de las necesidades, “será un criterio objetivo”.

Por su parte, el alcalde de Linares Raúl Caro dice defenderá las medidas que sean más justas para este municipio, de acuerdo a las circunstancias. “En nuestra provincia hay menor natalidad y entendemos que la comunidad debe gestionar los recursos que hay. Pelearemos porque se mantengan las unidades aquí, siempre dentro de la responsabilidad y sabiendo que hay que administrar los recursos para que lleguen a todo el mundo”.

El consejero Imbroda también se ha referido, a preguntas de los periodistas, al traslado del IES Santa Engracia y la EOI al antiguo “Peritos”. No fue específico sobre los planes: “es un tema que nos hemos encontrado, como tantos otros, sin resolver. Estamos valorando. Cuando escuchemos a todo el mundo tomaremos la mejor decisión. Encontraremos una solución que explicaremos con plazos concretos”.