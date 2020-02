El exdirector deportivo del Granada, Juan Carlos Cordero, reconoce haber escuchado rumores sobre los amaños

Continúa el juicio por el denominado caso Osasuna. En la sesión de este miércoles, el exdirector deportivo del Granada, Juan Carlos Cordero, ha reconocido haber escuchado rumores sobre los amaños, pero no de forma directa. Ha asegurado no recordar si fue él quien le contó al expresidente del Granada, Enrique Pina, que Figueras y Peralta se habían reunido en Madrid el 9 de mayo de 2014. Sin embargo, Enrique Pina explicó en su declaración, que la información sobre los amaños que denunció ante Tebas le había llegado a través de Cordero. Una información que ha explicado que le llegó a través de los comentarios que se escuchaban en los vestuarios, y no a través de una persona en concreto.

También ha declarado el exdelegado del Getafe, Jesús Mantilla, quien niega saber algo sobre los amaños, aunque asegura que Vizcay le abordó en el túnel de vestuarios durante el partido entre Osasuna y Getafe de la temporada 2013-2014 para preguntarle si jugadores del Getafe habían recibido dinero por el presunto amaño de partidos. Mantilla ha subrayado que le sorprendió la pregunta de Vizcay. "Tenía mis dudas sobre la credibilidad o no de eso, ¿entiende? Más que nada porque la sensación que yo tenía en aquella época del señor Vizcay era de una persona seria y responsable. Me imagino que seguirá siéndolo".