Tom dice adiós a Unionistas de Salamanca

El hasta ahora responsable de Relaciones Institucionales de Unionistas de Salamanca, Ángel Caamaño 'Tom', dimite de su cargo y, por tanto, de la 'cúpula' directiva del club de Las Pistas del Helmántico. El exportero de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca ha trabajado durante los últimos años, de la mano de las presidencias de Javier Tejedor y ahora de Miguel Ángel Sandoval, en el acercamiento de Unionistas de Salamanca a las instituciones.

Tom, uno de los 'culpables' de algunos de los logros más importantes de Unionistas de Salamanca (caso de la mudanza próxima del club al estadio Reina Sofía), deja ahora su cargo debido a la falta de ilusión, la cual ya no siente 'de la misma manera' en la actualidad. En su carta de despedida, misiva que reproducimos íntegramente a continuación en la Cadena SER de Salamanca, Tom arguye también 'desgaste' y 'pequeñas diferencias'.

El hasta ahora responsable de las Relaciones Institucionales de Unionistas de Salamanca también ha sonado en los últimos meses como un posible futuro candidato a la presidencia de la entidad blanquinegra.

Esta es la carta de despedida de Ángel Caamaño 'Tom' como responsable de Relaciones Institucionales de Unionistas de Salamanca.

'Hoy, 12/02/2020, es un día muy emotivo y especial para mí; llega el momento de decir adiós a un proyecto que me ha ilusionado durante seis años. Un proyecto con el que siento que he crecido en lo personal y en lo profesional, en el que por el camino me he encontrado con personas maravillosas que han aportado muchísimo en mi vida y de los que me llevaré una gran amistad y un hermoso recuerdo. Por eso mediante esta carta me gustaría despedirme de todas esas personas con las que he compartido sueños e ilusiones.

Puedo asegurar que tomar esta decisión no ha sido sencillo, pero es una decisión tomada desde la más absoluta tranquilidad. Entiendo, por mi forma de ser, que cuando se forma parte de un proyecto se tiene que estar con la máxima ilusión, compromiso y entrega; hoy ya no siento todo esto de la misma manera y siento que el desgaste me va pudiendo. En estos momentos de desgaste es cuando las pequeñas diferencias se hacen más grandes, y realmente creo que no es justo para Unionistas, ni para mí. Por eso llegado este momento, es mejor dar un paso al lado.

Me gustaría, como decía antes, dar las gracias a las personas más importantes que me han acompañado durante este viaje.

En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Astu; él fue el primero que me hablo y convenció para formar parte de Unionistas. Gracias por confiar en mí y darme siempre la libertad para poder expresar lo que sentía. Fueron años de exigencia, sufrimos desgaste y discusiones; hoy me siento orgulloso de que todas esas “peleas” sean las responsables de una amistad sincera.

Compañeros de cuerpo técnico, de todos me llevo algo bueno; fue un placer compartir con vosotros tantos éxitos y algún que otro fracaso. Nos seguimos viendo. Torrens y Alvarito, sin palabras, lo vuestro es amor por un club, sois únicos.

A todos los jugadores con los que compartí vestuario en este tiempo, gracias por aguantarme, pero sobre todo gracias porque vosotros, los jugadores, sois los que hacéis a un club grande.

Sabéis que siempre me sentí uno de los vuestros. Mis mejores deseos para todos. Sando, Teje y cía, muchas gracias por vuestra confianza; es un orgullo haber compartido todo este tiempo a vuestro lado. Trabajazo.

Medios de comunicación: Ricardo, gracias por tu escucha cuando he necesitado tu consejo, y gracias por comprender que el éxito en mi trabajo dependía de ser discreto. Sergio, creo que no se puede ser más Unionista; te digo lo mismo, siempre respetaste cuando te pedí tiempo para hablar de temas delicados que necesitaban madurar y de paciencia. Juanjo, gracias por cada una de tus palabras, esas que quedan sólo en el ámbito de lo privado, me pareces una persona maravillosa. Chema, cómo te enfadabas porque no te confirmaba cosas que sabías o intuías… eso sí, al final siempre terminabas con una sonrisa y eso se agradece.

Instituciones, a todas y cada una de las personas que formáis parte de este mundo. Gracias. José Luis Mateos PSOE, cada vez que hemos hablado me has mostrado tu apoyo hacia unionistas. Ana, Ciudadanos, siempre dispuesta a colaborar. A todos en general gracias.

Me gustaría destacar en este apartado, la implicación inicial del hoy presidente de la Junta de Castilla y León, para que el sueño de muchos Unionistas se hiciese realidad. Hace algo más de dos años me dió su palabra de que un proyecto como el de Unionistas necesitaba una casa a su altura; dos años después ese campo ya se está levantando.

Javier García, Enrique y César, gracias por no poner mala cara cada vez que he llamado a vuestra puerta para que nos ayudarais un poco más. Carlos, alcalde de Salamanca, puedo decir que nunca imaginé que pudieses mostrar tanto interés por nuestro proyecto, desde el minuto cero, siguiendo y apretando para que el sueño de todos los Unionistas estuviera en pie cuanto antes.

A todos Gracias.

Real Salamanca Monterrey, gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa y querer hacer un espacio común para nuestras entidades. Ludivino, de momento todo va como se esperaba, todo en orden. Gracias espíritu amarillo. Demostraremos que se puede compartir un espacio en paz y armonía.

Patrocinadores, absolutamente necesarios para el crecimiento del club, muchísimas gracias a todos. Ecotisa, lo vuestro sí que es apostar fuerte por algo que inicialmente solo era un sueño; qué orgulloso me siento de ser uno más de vosotros. Gran familia.

Qué decir de nuestra afición, desde luego habéis demostrado ser de otra pasta, sois únicos, inigualables. Sólo pido un último favor; tenemos un proyecto impresionante en nuestras manos, disfrutemos de él sin mirar hacia los lados. No perdamos tiempo en ver qué hace el vecino; también como nosotros la mayor parte de sus aficionados fueron de la unión y son gente respetuosa; no dejemos que unos pocos manchen la imagen de tanta gente de bien; creo que es muy importante dejar de estar enfrentados y que cada uno disfrute de lo que le apetezca; desde luego, yo tengo claro por qué apostar.

Diana, gracias por ayudarme a tomar decisiones que en algunos casos pueden resultar difíciles, con tu apoyo todo es más fácil.

Ahora toca disfrutar de Unionista sin desgaste; me voy con la sensación de dejar un club fuerte, en el que siempre me entregué al máximo. Disfrutaré sobre todo con ese Prebenjamín A, que nos quita el sentido.

Muchísimas gracias y hasta pronto.

Tom'