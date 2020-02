Imanol: "Estoy gozando, pero con responsabilidad"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido en Zubieta para analizar con optimismo la eliminatoria de semifinales de Copa del Rey contra el Mirandes.

-¿Es el partido más importante en las últimas décadas de la Real?

Igual es mucho, pero sí es muy importante. Es la segunda vez en 30 años que jugamos una semifinal, no hay duda que es muy importante, la afición se lo toma así y vemos que es optimista. Pero todavía queda mucho para conseguir el objetivo que es llegar a la final.

-¿Después de eliminar al Real Madrid siente que todo es más asequible?

No, no. Esto es subir un escalón, porque son semifinales, porque no miramos al rival y da igual eso a estas alturas. Ellos han eliminado a tres primeras, los dos nos jugamos muchísimo, estamos delante de la afición con un optimismo que hace tiempo no vivíamos. No va a ser nada sencillo.

-Imagino que no puede abstraerse del carácter histórico de la cita...

Si, pero estoy intentando olvidarme de todo eso, aunque se que es difícil. Pero lo que nos ha traído hasta aquí es no mirar lo que puede ser, sino solo centrarnos en qué hacer para ganar el partido. Debemos olvidarnos de lo que hay en juego y centrarnos en cómo ganar el partido, entiendo el optimismo, pero hay que estar muy cnetrados.

-Enfrente tendrá a Merquelanz y Guridi, a los que usted ayudó a formar en la catera de Zubieta...

Sí, es terrible. Porque todo este tiempo hemos estado deseando que el Mirandes ganara, porque tenemos tres jugadores allí cedidos y porque nos cae muy bien. Y ahora te enfrentas a ellos en una semifinal. Será emotivo y especial para ellos, con Guridi y Martín he estado trabajando duro en el Z6 de Zubieta, y ahora nos enfrentamos en unas semifinales. Les digo que lo disfruten y hagan lo que saben hacer normalmente, pero que no pasen la eliminatoria

-¿Le parece mejor jugar ahora la ida en Anoeta?

Tal y como estamos, es mejor jugar la ida en casa, porque estamos en buena racha la gente está ilusionada y nos viene fenomenal que sea en casa primero. Llevamos una buena racha de cuatro partidos ganados.

-¿Es favorita la Real para pasar la eliminatoria?

¿Os acordáis de lo que pasó en el 80 (la Real eliminó en cuartos al Barcelona y luego le apeó de la final el Castilla)? Con eso está todo dicho

¿Qué le parece el Mirandés?

Le da igual que sea liga o copa, siempre es valiente, no tiene plantilla muy extensa y están soportando la carga de forma admirable. Es un equipo siempre muy competitivo

¿Le perturba que siga hablándose de la salida de Willian Jose al Barcelona?

Estoy tranquilo porque llevamos mes y pico con el asunto. Es una semana más hablando de Willy y por suerte lo tenemos con nosotros.

-¿Puede asegurar que Willian José no va a salir ahora de la Real?

Yo asegurar, para nada. Si ponen los 70 millones de la cláusula, no podré hacer nada, pero como no va a pasar eso, estamos tranquilos. Willian José quiere estar aquí, nos lo ha dicho, queremos que esté aquí y creo que así va a ser hasta final de temporada.

-¿Qué le parece el recbimiento que prepara la afición al auobús del equipo en Anoeta?

Va a ser vital, porque lo fue contra el Athletic. Si otros equipos sacan en casa tantos puntos es por el ambiente que se genera. Si este año tenemos tanto puntos en casa es por su empuje, pero queremos más, somos ambiciosos, igual que lo son ellos. Espero que el ambiente sea incluso mayor que el día contra el Athletic. Va a ser jugador número 12 y ojalá que sea el 10.

-¿Espera cerrar la eliminatoria en Anoeta?

No hay duda de que la eliminatoria se decidirá en la vuelta en Miranda. Pero no se como se lo plantean otros, yo ya me conocéis, solo pienso en este partido de ida.

-¿Cómo se encuentra de cara a este partido tan importante?

Es curioso. He dormido bien. El partido del derbi es la mejor medicina para dormir. Me encuentro tranquilo, orgulloso y siento muchas cosas positivas. También será porque veo a los jugadores tranquilos y centrados. Y a los aficionados los veo motivados y felices. Estoy disfrutando y gozando, pero sabiendo que tenemos una responsabilidad terrible, podemos hacer historia una vez más llegando a final de Copa con la Real.