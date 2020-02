División entre comerciantes y vecinos por la reordenación de José Zorrilla

Por sorpresa el Ayuntamiento comunicaba su decisión de cambiar el sentido en la circulación de la calle José Zorrilla. Un cambio que supone una remodelación del tráfico en una de las zonas con la circulación más complicada de la ciudad. Ya que esta vía se encuentra atravesada por muchas calles que sirven de enlace entre dos arterias principales como son Ezequiel González y Padre Claret, que en realidad son las vías que soportan todo el tráfico alejado del Acueducto.

La decisión es que José Zorrilla sea de sentido ascendente entre la plaza de Somorrostro y la glorieta del Cristo del Mercado. Desde el la concejalía de Tráfico y Movilidad se argumenta que este cambio viene dado por los informes técnicos para conseguir una mejor movilidad en los barrios adyacentes a esta calle y que sirva para aliviar la fluidez en el eje de la calle Antonio Machado- Coronel Rexach.

Según Claudia de Santos concejala de Tráfico y Movilidad “el tener tres calles con sentido descendente la propia José Zorrilla, Calle Buitrago y calle Independencia que confluyen en Somorrostro tienen como consecuencia que vecinos de barrios como el Salvador y San Millán e incluso de la zona de Santo Tomás se vean obligados para llegar a sus casas y garajes a desplazamientos que son muy pocos sostenibles y muy poco razonables”.

Aseguran desde el consistorio que la mediada cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Cosa que no sucede con distintas asociaciones de comerciantes y de vecinos que ven esta reordenación del tráfico desde distintos puntos de vista. Para los comerciantes de José Zorrilla esta medida unilateral puede suponer la puntilla para sus negocios.

Para Roberto Manso presidente de los comerciantes de José Zorrilla declara “que siempre nos hemos opuesto a este cambio, ya que entendemos que esta reordenación es claramente perjudicial para nuestros comercios. Los deja invisibles al tráfico, en vez de tener José Zorrilla una entrada clara por la rotonda del bar Norte ahora va a tener una entrada enrevesada que habrá que buscarla por alguna callejuela o bien bajar hasta Somorrostro y luego volver a subir. Con lo cual es un despropósito, es una decisión unilateral, sorpresiva y lo que hemos detectado entre los asociados es indignación”. Para continuar afirmando que “el enfado es tremendo ya que supone una puntilla final para la mayoría. Hemos visto como muchos negocios incluso los grandes están al límite de sus posibilidades. Al límite de cerrar o incluso de marcharse a Madrid. Porque si los clientes se van, pues quizá los comerciantes también nos tendremos que marchar” enfatiza Manso.

Los comerciantes muestran su indignación y acusan al equipo de gobierno de nocturnidad y alevosía a la hora de tomar esta decisión y no descartan movilizaciones haciendo constar su malestar. Por el contrario los vecinos de Santa Eulalia ven con buenos ojos este cambio y no quieren entrar en confrontación con otros colectivos como comerciantes u otros movimientos vecinales como el del Cristo como comenta Esther Santos presidenta de los vecinos de Santa Eulalia “con la actual situación se crean unos flujos y unos atascos que la verdad teniendo varias calles en el mismo sentido pues no tiene razón de ser. Nosotros vamos a ser cautelosos, prudentes y respetuosos con las opiniones de los demás. No vamos a valorar ninguna declaración. Esta es la decisión tomada en nuestra asociación ya que algunos están esperando por mi parte es que haya la más mínima declaración a favor o en contra para encender una pequeña mecha y no lo vamos a hacer”.

Ahora en los próximos días se inician los trabajos de reseñalización de todas las calles implicadas en este cambio y en dos semanas se tiene previsto la puesta en marcha de esta medida.