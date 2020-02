José Bada: "La ayuda que necesitamos"

Cuando uno habla, aunque sea por la radio, espera que le atiendan. ¡Gracias por atenderme, amigos! Pero la atención que para mí como para todos vosotros deseo es la atención habitual que nos hace atentos, nada más y nada menos. Una persona atenta escucha cuando le hablan, por supuesto, atiende a todos y les escucha, no les oye como quién oye llover y se hace el despistado. Está aquí, donde tiene el cuerpo, y no anda por ahí, Dios sabe dónde, pero no su hermano, no huye como Caín el fugitivo, no está en Babia, ni anda por los cerros de Úbeda. Está aquí para lo que haga falta, se comporta, vamos. Es un buen vecino, un buen amigo, un compañero, no un prójimo cualquiera, sino cualquiera que se comporte atentamente si llega el caso. Alguien que se detiene y no pierde la ocasión de comportarse humanamente, una persona que se echa en falta después de haberla conocido. La atención es la ayuda que necesitamos todos a veces y la que todos, a veces, podemos y debemos prestar.