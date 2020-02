Si no trabajas en los que te gusta ha llegado el momento de cambiar

¿Trabajas en lo que te gusta? Si la respuesta es no, ha llegado el momento de cambiar. ¿Estás trabajando, pero sientes que lo que haces no es tu vocación? ¿Te gustaría dar un cambio en tu vida laboral, mejorar tus condiciones, pero no sabes cómo? Hablamos con Grupo Piquer sobre el Programa Integral para la mejora de la empleabilidad y la inserción para personas ocupadas.

Esta semana hablamos con Teresa Díaz del Área de Orientación de Grupo Piquer para conocer el PIMEI: Programa Integral para la mejora de la empleabilidad y la inserción para personas ocupadas.

Se trata de proyecto innovador financiado por el INAEM y el FSE, orientado a mejorar la situación laboral de las personas que estén trabajando por cuenta ajena en cualquier área o sector profesional.

La modalidad del programa es presencial. Se asigna un tutor de empleo para una atención individualizada, se realiza una valoración del perfil profesional, un diagnóstico de competencias personales y profesionales y una exploración de los objetivos profesionales que se quieren conseguir y si es necesario se elabora un itinerario formativo que ayude a la mejora de la empleabilidad.

El plazo para presentar las candidaturas y formar parte del programa termina a finales de marzo. El PIMEI es un programa gratuito para todos aquellos trabajadores inscritos en Mejora de Empleo en las oficinas del INAEM de Zaragoza.