Lazo: "Esto no es una bajada sin frenos"

Un jugador con mucho talento y que Almería lo necesita para la recta final del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Lazo subió el miércoles a la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos para analizar el presente y el futuro de un Almería que ha sumado un punto en las últimas tres jornadas en el fútbol de plata. “Estamos tranquilos porque sabemos que quedan 15 finales y tenemos que ir partido a partido pensando que tenemos que morir por los 3 puntos para seguir arriba. La mentalidad es fuerte y hay que corregir errores”.

“El Huesca nos va a exigir bastante, va a ser de ida y vuelta y esperemos tener el balón como quiere el míster”, comentó sobre el rival del próximo sábado en Segunda.

Lazo también dijo: “Me motiva que el míster siga confiando en mí. En los últimos partidos no estoy dando lo mejor de mí, pero me motiva que siga apostando en mí porque los de atrás vienen apretando y hay que seguir”. “Cualquier equipo de la categoría te puede ganar, es un toque de atención para no relajarte en ningún momento. No hay que bajar los brazos, sino ir al 200%”, señaló.

Análisis

“La presión es una motivación para nosotros, es bueno que el míster nos meta caña para estar centrados. Lo que dijo en Soria fue en ese momento pero obviamente queremos subir y si es de forma directa, mejor”, comentó el extremo del Almería.

“Tenemos que estar enchufados del minuto 1 al 95, venimos de malas rachas y hay que salir fuertes y mentalizados porque tienen muy buenos futbolistas. Nos tienen respeto porque son ya 20 jornadas en ascenso directo, es un mérito”, explicó.

“A lo mejor tengo que seguir entrenando los tiros, cada partido es un mundo. En un partido puedes meter uno, en otro dos goles o tirarte diez sin marcar. Lo importante es el equipo, que otro compañero pueda también hacer gol, no yo solo”, dijo el jugador del Almería en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del tercer entrenamiento de la semana en la que el Almería jugará en el campo del Huesca.

¿Crisis o bache?

“Esto no es una bajada sin frenos, hay que seguir e iremos a Huesca a ganar. Queremos estar siempre arriba y debemos seguir mejorando”, fue el mensaje de Lazo en un miércoles en el que el Almería de nuevo entrenó en el Estadio a puerta cerrada.