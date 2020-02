Cristina Seguí: "Las feminazis son una minoría apesebrada con dinero público"

La polémica ha llegado a Avilés por la presentación del último libro de Cristina Seguí, 'Manual para defenderte de una feminazi'. Varios colectivos feministas han solicitado el boicot para un acto que se desarrollará este jueves en el Hotel NH Collection Palacio de Avilés a partir de las siete y media de la tarde. La escritora y cofundadora de Vox avanza en la SER que no cederá al chantaje y llevará acabo el acto.

"El titiulo es una declaración de intenciones. Primero se queman los libros y luego las personas. Si cedemos ante las extorisones uno queda secuestrado y a partir de ahí sólo tiene que suplicar al bedel del zulo. Eso no lo haré en la vida, nunca", zanja.

La autora valenciana califica a las convocantes de "minoría apesebrada con dinero público" y añade que "los tontos son los que hacen tonterías y las feminazis son las que hacen cosas de nazis. Hablo en todo momento de grupos que mercantilizan a la muejr para lograr sus própositos de coacción, de censura a compañeros de medios de comunicación, un movimiento que se propone dirigir la vida de la ciudadanía, elminar a la mujer divergente ideológicamente... Ellas entiendo que se den por aludidas porque peligra su modus vivendi porque tiene muchísimos incentivos".

Para Seguí "existe la violencia y nunca voy a clasificarla en función del sexo de la persona. Empiezas por ahí y acabas anunciando políticas de asimetrías. Han muerto cinco niños asesinados por sus madres en lo que va de mes. No veo dinero público, no veo pancartas y no veo la consigna de que la violencia está encardinada en el sexo femenino", añade.

La valenciana lamenta que "en cada aseinato de mujeres rabajamos la naturaleza del criminal dejando de decir asesino o hijo de puta para llamarlo machista. Me preocupa que la consigna ideológica esté eliminando todas las causas científicas que puede prevenir muertes". Seguí también se pregunta "si la Ley Contra la Violencia de Género es tan buena ¿por qué no lo ampliamos al resto de la población? Las parejas homosexuales no están amparadas por la norma".

8M Avilés

Los colectivos feministas pretenden mientras movilizar a la sociedad avilesina para evitar el acto que "se muestra con la afirmación de que el principal compromiso vital de las mujeres del siglo XXI es proteger a sus hijos varones de la asimetría penal propugnada por las mercantilistas de la ideología de género".