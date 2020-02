La peatonalización de la Avenida del Molinón sigue adelante

La decisión es firme, dice el Ayuntamiento Gijón sobre el cierre de la Avenida de El Molinón. Hace un año que está en obras y el tráfico que soportan vías alternativas no es alarmante, según el concejal de Movilidad y Medio Ambiente Aurelio Martín.

La propuesta de Foro, que pedía que se hiciese un estudio integral de la zona, que se llevase al Foro de la Movilidad y que se abriese un debate entorno a esta decisión, se aprobó por unanimidad, a pesar de que Aurelio Martín aseguró que esta Avenida se va a cerrar al tráfico sí o sí. Martín rebatió uno a uno los argumentos de los grupos en la oposición. Aseguró que el cierre al tráfico de esta arteria no supone un incremento significativo de vehículos por Torcuato Fernández-Miranda, que los datos de la estación que mide la contaminación en la Avenida de Castilla han mejorado de un año aquí y que la Feria y Mercaplana, en su edición de 2019, han batido récords de visitantes, con lo que no ha habido consecuencias económicas. Sobre las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, que pedía en la SER que no se tomase esta medida, Aurelio Martín responde.

Las críticas de la oposición han sido unánimes. No están de acuerdo con esta peatonalización y mucho menos con la falta de diálogo y debate previo. Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro.

El pleno municipal rechazó una propuesta del PP sobre la Universidad Laboral que planteaba promover la declaración de la Universidad Laboral como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Al PP le secundaron Foro, Vox y Ciudadanos, pero el Ayuntamiento de Gijón no impulsará una candidatura a un edificio con orígenes franquistas.