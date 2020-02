Una madre intenta evitar que sus cinco hijos viajen a Rusia con el padre por temor a que no vuelvan

La exmujer de un oligarca ruso pide a los juzgados de Marbella que no permitan al padre llevarse a los hijos de visita a Rusia porque teme que no vuelvan.

La exmujer de Andrey Tkachenko, también de nacionalidad rusa y afincada en Marbella, intenta impedir que este empresario de la comunicación reciba autorización judicial para viajar a Rusia en la semana blanca con los hijos del matrimonio.

Irina Tkachenko quiere impedir que su exmarido se lleve a los cinco hijos del matrimonio de visita a Rusia entre el 21 y el 26 de febrero próximos. Teme que no vuelvan. Las medidas provisionales del divorcio se lo permiten pero ella asegura que los indicios apuntan a que no los retornará a la madre.

Presidente de un holding de comunicación en Rusia Andrey Tkachenko ha iniciado en los tribunales de San Petersburgo un procedimiento para que se reconozca la nacionalidad rusa de sus hijos que , asegura , no deben residir en España, ha dicho al tribunal, porque es un país enemigo de Rusia por su pertenencia a la OTAN. A ello se suma que el oligarca tiene abiertos varios procesos judiciales en los tribunales malagueños por presunto delito de administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental , blanqueo de capitales , contra la Hacienda Pública y estafa procesal, procedimientos en los que no ha comparecido pese a que ha sido citado.

Las medidas reguladoras provisionales de la separación del matrimonio se fijaron el pasado 24 de enero. Otorgaba a la madre, Irina Tkachenko la guardia y custodia de los pequeños. La patria potestad compartida con el padre. Un amplio régimen de comunicaciones y visitas regulares y en vacaciones, incluida la posibilidad de que el padre, Andrey Tkachenko, los llevara a Rusia.

Sin embargo Irina Tkachenko mantiene que si se van sus hijos no volverán: "Y la razón de tener miedo es que en todos estos años me lo ha dicho mi marido, incluso por email, que me iba a quitar los hijos, que pagaría a todo el mundo para quitarme la guardia y custodia y que sólo podría ver a mis hijos un par de veces al mes y sólo en presencia de abogados y trabajadores sociales y sólo bajo su control".

Por ello la madre ha solicitado al juzgado de primera instancia 3 de Marbella que adopte medidas urgentes de protección y suspenda la salida de los cinco pequeños de España hasta la resolución final del divorcio.