Cristina García: "Tras la cuarentena me obligan a trabajar desde casa porque el colegio está cerrado"

La joven soriana Cristina García que reside en la localidad china de Tianjin ha terminado ya los 14 días de cuarentena por el corona virus, “estoy perfectamente, no tengo síntomas, en mi área a 2.000 kilómetros de Wuhan estamos casi limpios aunque sí que conozco alguna persona que ha pasado el virus, además hay mucha gripe también”.

No ha presentado síntomas de la enfermedad pero tampoco ha recuperado la normalidad laboral. Es maestra en un colegio, da clases de inglés, francés y español a niños de cuatro años. “El centro está cerrado por lo que vamos a comenzar a dar las clases vía online desde casa, han creado una plataforma y estos días he hecho curso de formación para utilizarla”.

Relata cómo para entrar en el edificio donde vive la piden el pasaporte, “nadie entra sin su documentación e incluso nos exponemos a una multa económica si no utilizamos mascarilla”.

Pese a que los síntomas de la enfermedad no son más peligrosos que una gripe común, la soriana considera que la información que ofrece el gobierno chino en torno al virus no es del todo trasparente. Es complicado que de momento se recupere la normalidad, “le toman la temperatura en todos los lugares públicos y privados, ahora también incluso en el portal de mi casa, lo que hace pensar que hay algo más complicado detrás, al igual que el hecho de que construyan nuevos hospitales no demuestra que la información que nos dan sea totalmente creíble”.