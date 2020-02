El Soliss Talavera busca su tercera machada

Una prueba de fe para un equipo que, haga lo que haga, habrá hecho historia. Podrán ganar, podrán perder, pero que a todo el mundo le quede claro que este Soliss Fútbol Sala Talavera lo dejará todo en la pista para poner el nombre de Talavera de la Reina lo más alto posible dentro del panorama nacional de este deporte, como en su día lo hicieron sus antepasados.

Ahora mismo sólo quedan ocho equipos supervivientes en la Copa del Rey, después de la tarde – noche de este miércoles 12 de febrero tan sólo quedarán cuatro, los cuatro que tendrán el privilegio de poder disputar una ‘Final Four’ que hace unos meses, cuando arrancó la competición, allá en Bilbao, parecía una utopía para el conjunto cerámico, pero que ahora está a un único partido de distancia de esta meta.

¿El favorito para este partido? Está claro que es el Industrias Santa Coloma. Es uno de los decanos de este deporte, es un equipo de la máxima categoría, donde navega ahora mismo por la zona templada de la misma, cuenta con internacionales en su plantel y además con una leyenda en el banquillo como es Javi Rodríguez con el que el equipo ha tenido un repunte en las últimas jornadas que le ha hecho coger un colchón con respecto a la zona peligrosa.

Sin embargo los de Santa Coloma de Gramanet hay algo que no tienen y eso es un Polideportivo ‘Primero de Mayo’ que por segundo encuentro copero ha colgado el cartel de ‘No hay Billetes’. Se ha vuelto a despertar la llama del fútbol sala en la Ciudad de la Cerámica y 2.500 almas tratarán de empujar a los de Rubén Barrios a una nueva gesta dentro de la competición.

“Ya que estamos aquí, pues vamos a competir, lo mismo que en los anteriores partidos. Está muy bien tener el campo lleno y está muy bien jugar contra un Primera División, pero tienes que competirle y si al final no llegas a su nivel te van a pintar la cara. Lo van a hacer si tú no compites, si no metes brazos, si no estás intenso, si no lo damos todo en el campo…”, destacaba el técnico talaverano en la previa.

“Está claro que con el apoyo de nuestra afición y con el trabajo que están haciendo los chicos confiamos en poder competir el partido e intentar llegar al final del mismo con opciones”, apostillaba al respecto el preparador madrileño antes de esta verdadera final en la que el equipo quiere seguir haciendo historia.

De cara a este encuentro está claro que nadie se lo quiere perder, pero desde el conjunto talaverano se mira de reojo la enfermería esperando que esta quede vacía. En ella sigue un Sergio que, aunque ha mejorado de su fascitis plantar y de sus molestias musculares, parece que no podrá llegar a tiempo para medirse al que fue su equipo años atrás.

Estén los doce que estén, a nadie le queda duda que se dejarán el alma sobre el parqué talaverano para desafiar una vez más la lógica. Y es que durante estos días en Talavera de la Reina hay una pregunta que circula por todos los aficionados del conjunto cerámico: Si se pudo ante Movistar Inter y Aspil Jumpers Ribera Navarra, ¿Por qué no se va a poder ante Industrias Santa Coloma?