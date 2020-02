"No ha sido el Gobierno quien ha fallado con los planes de empleo de Talavera"

La Consejera de Economía se pone a disposición del Ayuntamiento de Talavera para que cumpla la sentencia por la mala aplicación de los planes de empleo aunque insiste en que la responsabilidad es suya. Patricia Franco ha aclarado en un desayuno de encastillalamancha.es que la sentencia habla de los años 2016, 2017 y 2018 y la carta a la que se refiere el PP que gobernaba entonces, remitida a la Junta, es de mayo de 2018.

En las bases de los planes de empleo se indica claramente que se pagará a razón de convenio, o el SMI en caso de no haberlo, pero nada indica de las funciones que pueden o no cubrir esos beneficiarios. " La Junta no dice lo que tiene que pagar cada Ayuntamiento. La Junta dice que si hay convenio colectivo manda éste y si no el SMI" A disposición del ayuntamiento porque el problema no es pequeño pero "con la conciencia tranquila"

Por cierto que la subida del SMI aprobada por el Gobierno Central no será inconveniente para los planes de empleo de Castilla La Mancha. La Consejera de Economía Patricia Franco recuerda que las bases se cerraron a final de año, antes de la subida, y se fijó una subvención a las entidades demandantes de 6.300 euros por trabajador. " El Gobierno ya tomó la decisión de aumentar la ayuda, falta cubrir el SMI, lo tendremos en cuenta en próximas convocatorias, pero estamos todos en condiciones de poder asumir esta pequeña subida y trabajar claramente a futuro en cómo vamos a articular estos planes para que no vuelvan a ocurrir estas cosas".