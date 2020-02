El Maresme haurà d'esperar encara més els trens de Rodalies de 200 metres

Els usuaris de la línia de Rodalies del Maresme hauran d’esperar encara més per tenir trens de 200 metres. Les obres per allargar les andanes d’Arc de Triomf, que permetrien posar combois amb més vagons, es van adjudicar fa dos anys i mig a l'empresa AZVI S.A. Però els treballs no han començat i, segons ha pogut saber SER Catalunya, la constructora ha renunciat a executar-los. Això vol dir que es torna al punt de partida i que Renfe haurà de licitar un altre cop el projecte.

Aquesta obra, que acumula anys de retard, és important perquè permetria que a la línia del Maresme, la que porta més usuaris de totes les que passen per Arc de Triomf, es poguessin posar trens Civia de doble composició. És a dir, combois que portessin 10 vagons i no 8 com fins ara. Segons dades de la Generalitat, això incrementaria la capacitat en un 30% i milloraria el confort dels viatgers d’aquesta línia.

AZVI S.A no ha volgut explicar els motius pels quals ha renunciat a aquesta obra. Les raons econòmiques podrien ser un dels factors perquè aquesta empresa es va comprometre a fer les obres per menys diners del preu de licitació, va fer una oferta un 37% més barata i això són uns 700.000€ de diferència. Com passa sovint, la constructora va demanar canvis en el projecte. Unes modificacions que Renfe va autoritzar al desembre del 2018 i que tenien un cost de 56.000€.

Tot i que és AZVI S.A la que es fa enrere, no haurà d'indemnitzar Renfe perquè la llei permet a les empreses desfer el contracte si entre la signatura i l'inici d'obres passen mes de 6 mesos. En aquest cas, el mig any comença a comptar al desembre de 2018 que és quan s'autoritzen els canvis al projecte.

Renfe responsabilitza en part la Generalitat de que l'empresa pugui desfer el contracte sense haver d'indemnitzar el promotor. Diuen que el departament de Territori al mes de febrer de 2019 va dir que s'havia de fer un informe sobre la possible afectació d'aquestes obres als túnels de metro d'Arc de Triomf i que van trigar massa en autoritzar els treballs. La Generalitat ho nega. El director d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores, assegura que van trigar tres mesos en fer l'informe i que les obres podien haver començat sense aquest document. Afegeix que "intentar responsabilitzar un tràmit administratiu és una excusa bastant fluixa" i que "el que han de fer Renfe i Adif és ser capaços d'impulsar les actuacions necessàries” a la xarxa de Rodalies.

Renfe, de fet, va demanar a AZVI que iniciés les obres amb els treballs previs mentre arribava l'informe de la Generalitat, que només condicionava una part de l'actuació. Però l'empresa no va voler.

Xavier Flores assegura que és incomprensible que no s’hagi fet encara aquesta actuació que amb una inversió de només dos milions d’euros aconsegueix una millora tant important. Flores assegura que “tenim un problema de governança, que va més enllà dels diners, de la qüestió econòmica, que és de gestió, d’implicació i de compromís”. Afegeix que aquest projecte va massa tard i que el que s'ha de fer és "demanar disculpes".