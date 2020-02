El Ayuntamiento de Alicante arreglará parte de los deperfectos del CEIP El Palmeral durante Semana Santa

La concejal de Educación, Julia Llopis, ha visitado este jueves el CEIP El Palmeral, después de las criticas de familias y docentes por el mal estado del centro. Eso sí, solo ha querido reunirse con el equipo directivo y ha rechazado sentarse con los miembros de la asociación de padres y madres, algo que la oposición en el Ayuntamiento califica de inadmisible.

Al término de la reunión, la AMPA se mostraba decepcionada porque la dirección únicamente le ha arrancado el compromiso de los arreglos en el patio, pero no atender a los problemas estructurales del centro.

El pasado martes, los representantes de los padres y madres denunciaron las múltiples deficiencias de un colegio que carece de gimnasio, cuyo comedor está saturado, sus aulas presentan humedades y el patio de Infantil, grietas a causa de la vegetación. Por ello, pedían que Llopis lo comprobara de primera mano, y así poder incluir el centro dentro del Plan Edificant de la Generalitat.

Hoy Llopis ha reconocido que desconocía muchas de esas deficiencias y se ha comprometido a actuar en el patio. Eso sí, aunque reconoce que el centro ya está incluido en la segunda fase del Plan Edificant, alega que el Ayuntamiento no cuenta con medios suficientes para realizar la planificación de las obras, algo que ha sorprendido a las familias, que no entienden que para unos ayuntamientos esto no suponga traba alguna.

Por eso, Fran Gutiérrez, portavoz de la AMPA, dice que vista esta actitud del Ayuntamiento, acudirán directamente a la dirección territorial, buscando el amparo de la Conselleria.

Desde el Ayuntamiento responden que, aprovechando Semana Santa, se intentará actuar en el centro en intervenciones que pueda realizar el propio Consistorio. Para otras de mayor envergadura, explican, se pondrán en contacto con la Generalitat.

Reunión solo con dirección

Por cierto, que la decisión de Llopis de únicamente reunirse con la dirección del centro, en lugar de que las familias la acompañaran en su visita por el colegio, no ha pasado desapercibida. Para el portavoz socialista, Paco Sanguino, se trata de un desprecio particularmente sorprendente, sobre todo viniendo de una concejal que hasta hace poco era la representante de los padres y madres de la escuela concertada.

La responsable de Educación responde que no tenía ninguna petición para mantener una reunión con los integrantes de la AMPA y que lo que había previsto es un encuentro con la dirección, que es el que ha mantenido. "No tengo ningún inconveniente en mantener un encuentro con ellos si me plantean una reunión", ha concluido.