El comercio arandino sigue en lucha

Toca seguir trabajando. Es la percepción más transparente que deja la situación del comercio arandino, del comercio a pie, que no ha tenido un buen 2019. Así lo esgrimía Pilar Monzón, vicepresidenta de ACOA, en los micrófonos de la SER. "El comercio se ha sostenido pero no ha sido un buen año", asegura. Cada vez el comercio se enfoca a una mayor profesionalidad, porque es lo que el cliente demanda, y en ello están los negocios locales. Todo se basa en la formación.

Uno de los factores que más complicación está dando es Internet, a veces amigo pero otras un gran enemigo. "Competir con ese mercado es difícil porque lo sostienen grandes cadenas. Tiene un problema, no sabes a quién dirigirte muchas veces cuando las cosas no van bien, y esa atención personalizada que dan los negocios de a pie no se tiene", argumenta Monzón.

Pero también hay buenas noticias. "Por suerte, cada vez la gente se acerca mucho más al establecimiento, porque te das cuenta de que en internet muchas veces las cosas no son como eran, y sabes que si vas a una tienda de a pie el dependiente puede asesorarte y ayudarte... Por eso creo que este año puede ser un revulsivo", apuntilla.

Desde ACOA ven con positividad este 2020. "Se me antoja que puede ser un buen año, estamos trabajando para tener formación y sugerencias, para saber atender mejor a los clientes y poder solventar las preguntas que tienen", dice la vicepresidenta de esta asociación que también "se mueve mucho" en redes.

Porque ante todo, señalan, es muy importante tener en cuenta que esta es una economía circular, y que por tanto, cuantos más beneficios haya para el comerciante, más habrán para la economía arandina.