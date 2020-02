Un día de la Radio muy especial

Quien les escribe lleva poco tiempo en la radio. No puede compararse, ni de lejos, con los profesionales -y no lo pongo en mayúsculas por si alguien se queja- que le rodean. Ellos llevan muchos años de radio a sus espaldas. Algunos más de 25. Eso supone miles de noticias radiadas con el micrófono en rojo. Miles de situaciones vividas, de todo tipo. Y se sorprenderían de muchas, pero no todo puede contarse...

Quien les escribe también es un enamorado de la radio, como seguramente lo sean ustedes, aunque quizás no lo sepan. Porque por aquí nos leen. Pero por la radio nos imaginan. Y les da igual si tenemos mejor o peor voz -aunque ayude lo primero- y sobre todo si somos más o menos altos, guapos o viejos. Algunos sí nos conocen. Otros no, y probablemente tampoco quieran. Y lo entiendo. Es mejor dejar volar la imaginación.

Pero sí quiero darles las gracias. Por su apoyo, por su escucha y su lealtad. Por apostar por el trabajo diario que, les aseguro, es mucho. Y en este cumpleaños, estamos de celebración como lo están ustedes. Por eso hoy hemos querido acercanos más que nunca. Por eso en ese día tan especial hemos entrevistado al gran Javier del Pino, al que pueden escuchar en el audio que encabeza este texto. Dirige el programa más escuchado del país, apenas acepta entrevistas, pero sí ha accedido a hacer esta. Puede que también por el cariño del que dispuso cuando visitó esta tierra. Ustedes son los artífices de esto. Ustedes tienen que seguir disfrutando de nuestros gazapos, de nuestras historias rebuscadas. Porque ustedes, son radio. Ustedes son nuestro día.