Hernanz: "Hay que ayudar a los clubes y a los deportistas, que son quienes fundamentan la Federación"

Cuando el aficionado español ve cómo se acerca la época de unos nuevos Juegos Olímpicos y piensa en posibles victorias y medallas, a la cabeza de todos se viene el recuerdo de los numerosos éxitos cosechados por nuestros deportistas a bordo de una piragua. Una especialidad que en Asturias cobra aún más protagonismo gracias al tradicional Descenso del Sella, que este año celebra su edición número 90, o a palistas de la talla de Walter Bouzán, Javi Hernanz, Vanesa Carrio o Saul Craviotto -catalán que lleva en el Principado desde los 15 años-.

Estos son solo algunos de los nombres propios de un deporte que fue el más laureado para España en los pasados Juegos Olímpicos de Río en 2016 con cuatro medallas y que vuelve a ser la principal esperanza ahora en Tokio 2020.

Escucha aquí la entrevista a Javier Hernanz:

Uno de los asturianos que trabaja día a día para llegar a recuperar su mejor versión tras lesionarse y que apura sus opciones de estar en sus terceros Juegos -tras Atenas y Río- es Javier Hernanz. El parragués entrena dos veces por semana, estudia y también prepara su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Piragüismo.

"Del 13 al 15 de marzo tenemos el campeonato de España en Sevilla donde va a haber buen tiempo y al mes siguiente, en abril, haremos el selectivo clasificatorio para ir a Tokio. En España el nivel es muy alto, en hombres se han clasificado en todas las modalidades y es la primera vez que pasa", nos explicó sobre el calendario de competición que tiene por delante.

"Llevo un año de lesiones y ya son varias encadenadas. Parecía mentira porque estuve quince años sin lesionarme en la selección y de repente encadenas una, estructuralmente peleas mal, te duele, cubres esa, te lesionas de otra... llevo un año que no consigo sacar el 100% y en año olímpico hace falta ir demasiado bien para estar arriba", comentó Hernanz al ser preguntado por cómo está a día de hoy de las molestias que le han ido lastrando.

"Tengo muchas ganas de competir, he entrenado muy fuerte y la piragua camina muy bien. Hace falta que llegue la competición para ver cómo estás y ganar esa confianza. El GPS y los tiempos marcan que estoy yendo rápido pero esto es España, no otro país con menor nivel deportivo", destacó sobre su momento de forma tras un año complicado.

"La candidatura está lanzada y vamos a intentar pelear estas elecciones que serán a finales de 2020. Con toda la ilusión del mundo y exactamente igual que he hecho toda mi vida en la piragua trabajando 24 horas al día, y con la Federación voy a hacer lo mismo", nos comentó el asturiano sobre su candidatura a las elecciones de la Federación Española de Piragüismo.

"Hay que invertir la pirámide. A los que hay que ayudar son a los clubes y a los deportistas, que son quienes fundamentan la Federación. Muchas veces parece que nos olvidamos de esos padres que tienen que pagar todos los viajes, la ropa, el material... y eso conlleva a que muchos deportistas cuya familia no tiene la solvencia económica suficiente, lo tengan que dejar. Eso me parece una aberración y desde la Federación intentaremos que eso no suceda", explicó sobre su forma de entender el mundo de la piragua en España.

"Al haber sido un palista que siempre he intentado ayudar al piragüismo y llegar a los lugares donde no ha estado, la gente lo valora mucho. Siempre he intentado introducir el piragüismo en las casas de la gente para que los niños lo valoren como primera opción. Eso nunca se había hecho. Al niño hay que enseñarle que es un deporte de valores, que te ayuda a estar en forma y te hace tener capacidad de sacrificio", sentenció Hernanz.