Ponferrada sugiere buscar una alternativa junto al campus para la residencia de estudiantes

El ayuntamiento de Ponferrada mantiene su apoyo al proyecto de residencia de estudiantes universitarios, pero sugiere a la Universidad que estudie su posible ubicación junto al campus del Bierzo.

Es la respuesta del consistorio a la necesidad de la Universidad de León de saber de forma definitiva la situación de la Escuela Hogar donde inicalmente se iba a construir el servico y para el que, reconoce el consistorio, la Junta no ha tomado una decisión.

El convenio suscrito, en su día, entre el ayuntamiento, la Junta y la propia universidad, la administración autonómica hablaba de la desocupación gradual del edificio durante este curso para su cesión al Ayuntamiento, una circunstancia que no se ha producido y sobre la que el ejecutivo municipal no tiene ningún control. En este sentido, el equipo de gobierno considera que fue ‘muy aventurado’ tomar un acuerdo sobre un edificio para el que la Junta no tiene claro el futuro.

De hecho, el Rector sabe perfectamente que, a lo largo del mes de diciembre, se mantuvieron diversas reuniones entre el equipo de gobierno y la Junta donde quedó patente que la administración no desocuparía el edifico hasta no contar con una alternativa para los estudiantes actuales.

Así las cosas, el ejecutivo está dispuesto a apoyar esa nueva ubicación si la Universidad tiene la necesidad de ejecutar cuanto antes la residencia y sugiere las proximidades del campus como la más oportuna.