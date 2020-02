Gran noche de Cuartos con Ares, Sherif, Rivero y Pedrosa

La chirigota de Puerto Real sólo ha dejado una duda para Semifinales tras su actuación en Cuartos de Final: si éstas son las letras que traen ahora qué tendrán preparado para la siguiente fase. Comenzaron sorprendiendo en la presentación en la que aparecieron vestidos de penitentes, lo que tiene la impaciencia. Los pasodobles no bajaron el listón. El primero al Romancero gustó al respetable, pero es que el segundo lo puso en pie y lo función en una sonora ovación. Los de Puerto Real cantaron el pasodoble del año que viene. La tanda de cuplés algo más floja pero apta para la fase. La chirigota suena como una de las finalistas de este año.

El cuarteto de Aguilera era el segundo en actuar en la cuarta noche de Cuartos. Manteniendo el nivel presentado en Preliminares, con mejora en algunos de los gags propios del autor. La agrupación estará en la pelea en su regreso al concurso. Los seguidores de este estilo único de hacer cuartetos están de enhorabuena con la presencia de Aguilera en el concurso y seguro que desean que llegue a lo más alto del concurso.

Con mucha fuerza se presentaba la comparsa de Los Majaras en las tablas del Gran Teatro Falla. En una noche de varios posibles finalistas, la agrupación no era de las más esperadas pero supo estar al nivel y hacer disfrutar al respetable. Con ese aire flamenco que les caracteriza, presentaron buenas letras y ejecutaron bien el repertorio. La competencia en la modalidad es muy alta y muy posiblemente Los Majaras no consigan volver al Falla en este año.

Con un primer tango a la violencia machista y un segundo homenajeando al tango y al coro, Luis Rivero volvió a demostrar su estilo propio con unas letras y una fuerza de voces que le valen para estar entre los favoritos de la modalidad. ‘Al sonar las doce’ consigue el equilibrio perfecto entre reivindicación y letras con mensaje y el ritmo y la alegría de este coro. Siguen sin existir dudas sobre su continuidad en la pelea.

Tras su actuación en cuartos se confirma, la chirigota de ‘El Sherif’ está entre las preferidas para formar parte de los finalistas. Con dos letras de pasodoble a la altura del autor y de la fase. Con dos cuplés graciosos, como debe ser en la pieza clave de una chirigota. ‘Los niños de la Petróleo’ regresan a este concurso para quedarse este año hasta el último día y, esperemos, que para repetir muchos años más.

La más esperada de la noche para casi todos. Nada más que por escuchar la presentación de ‘La Chusma Selecta’ una vez más ya merecía la pena todo. A esta obra de arte que va a pasar a la historia del Carnaval de Cádiz, se le sumó un primer pasodoble que con el gancho de lo ocurrido con la chirigota de El Cascana supo sacarle punta para criticar la actitud de la Iglesia que consiguió poner al público en pie. Tiene grandes competidores enfrente, pero que esta comparsa es lo más comentado de esta edición es indudable.

Y cuando crees que la noche no puede mejorar te das cuenta de que el siguiente en cantar es el coro de Pedrosa. ‘La Colonial’ volvió a traer la fuerza vocal que ya el año pasado rindió a afición y crítica. Tanto tangos como cuplés estuvieron a la altura de la fase en la que se empieza a competir y afinar la pluma. Otro de los favoritos de su modalidad y también actuó en la misma noche. De esta cuarta sesión pueden salir varios de los grupos que canten el viernes 21.

No están entre los favoritos ni tampoco es probable que superen el corte los de la chirigota de El Bizcocho. Aunque los pasodobles y la tanda de cuplés no estuvieron mal, insuficientes para la fase y para aspirar a más. Tras el éxito con Manuel, la agrupación sevillana no ha conseguido alcanzar ese acierto ni tan siquiera hacerse de las fijas en semifinales.