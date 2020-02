L'Orquestra de València torna aquest divendres a l'Auditori de Castelló

L’Orquestra de València sota la direcció del mestre Ramón Tebar i amb la presència del violinista solista Vadim Repin, interpretarà un programa amb les peces següents: l’‘Obertura núm. 1, op. 23’ de Louise Farrec, el ‘Concert per a violí i orquestra núm. 2, en sol menor, op. 63’ de Serguéi Prokófiev i la ‘Simfonia núm. 6 en fa major, op . 68, ‘Pastoral’’.

Amb seu al Palau de la Música de València l’Orquestra de València va ser creada en 1943 sota la direcció de Joan Lamote de Grignon. Durant la seua dilatada vida musical cal destacar actuacions a l’estranger com les de França i Anglaterra en 1950, Itàlia i Turquia amb Mstislav Rostropóvitx com a solista en 1996, Alemanya en 2002, Àustria i la República Txeca amb Joaquín Achucarro com a pianista en 2008, a més de nombroses actuacions en festivals internacionals.

El solista del concert, el violinista rus Vadim Repin, va nàixer a Novosibirsk a Sibèria en 1971. Va començar a tocar el violí quan tenia cinc anys amb Dimitri Vaks, per iniciativa d’aquest. Dos anys després es va traslladar a estudiar amb Zakhar Bron i, a Rússia, era considerat un prodigi. Quan tenia 17 anys va ser el guanyador més jove del Concurs Reina Elisabeth a Brussel·les, un dels certàmens de violí més prestigiosos del món.

Vadim ha tocat sota la batuta de directors com Yehudi Menuhin, Pierre Boulez, Riccardo Chailly, Charles Dutoit, Michael Tilson Thomas, Valery Gergiev, James Levine, Kurt Masur, Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen, Mstislav Rostropóvich o Riccardo Muti.