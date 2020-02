Celebramos el Día de la Radio con los futuros periodistas cordobeses

Dónde mejor que ir para celebrar del Día Mundial de la Radio que a la universidad en la que se forman los futuros periodistas cordobeses. Con esta premisa, el programa Hoy por Hoy Córdoba se ha trasladado este jueves hasta la Universidad Loyola, en cuyas aulas un centenar de alumnos cursan estudios de comunicación.

La Radio como asignatura

Edición especial del programa Hoy por Hoy Córdoba, desde la Universidad Loyola, con motivo del Día Mundial de la Radio. En la mesa, el profesor de radio, José María Martín y varias alumnas de comunicación. / Cadena SER

Enseñar los pilares básicos de este hermoso, pero a la vez, complicado oficio que es hacer radio es el reto que cada año asume, durante los seis meses que dura esta asignatura, su profesor, José María Martín. A su favor juegan los 17 años de experiencia en la redacción de Radio Córdoba, de la que fue jefe de contenidos, hasta que el pasado enero decidió iniciar una nueva etapa profesional en Diario Córdoba.

Martín reconoce que "al principio me enfadaba al comprobar que la radio no está interiorizada en sus vidas”. Pero luego, añade, me relajé pensando “qué radio escuchaba yo cuando tenía veinte años”.

Anima comprobar cómo tres de sus alumnas, que hoy han participado en el programa, reconocen que la radio les ha interesado más después de estudiar la asignatura. “Estudiar la asignatura me ha cambiado la visión de la radio. Antes no me gustaba” nos ha confesado Alicia Sereno. Y es que, como ha añadido Begoña Alhama “la radio es muy atractiva, pero muy desconocida para los jóvenes, que somos más de podcast”

¿Tiene futuro el periodismo local?

Esta es otra de las preguntas que hemos tratado de responder en el programa especial de hoy. Porque no hay nada más local que la radio.

El periodismo local “parece el hermano pequeño del periodismo nacional o internacional” lamenta Noelia Santos, joven periodista del periódico El Día de Córdoba, que defiende que “la cercanía es la clave”. Una fórmula que también se aplica a la televisión. Como ha señalado la directora de PTV, María Ángeles Mellado, “la televisión local es, como la radio, una ventana abierta a la ciudad”. Para Alfonso Alba, director de Cordópolis, “el futuro pasa por el periodismo local. El público está saturado de información hecha en Madrid y quiere saber lo que está ocurriendo aquí”. En opinión de José María Martín “el reto está en ser capaces de ofrecer un producto de calidad que seduzca al público para que nos siga leyendo, viendo o escuchando”.

Podcast, formato de éxito

En esta edición especial de Hoy por Hoy Córdoba hemos tenido la oportunidad de charlar con Álvaro de Cózar, autor de uno de los primeros podcast de investigación, “V, las cloacas del Estado”, en el que el veterano periodista desentraña la figura del polémico comisario Villarejo. Cuatro años después, esta serie todavía está entre los audios más escuchados en la plataforma Pódium Podcast.

Álvaro nos ha explicado cómo se decidió a investigar a Villarejo y por qué apostó por contarlo en un podcast, en vez de hacerlo en un libro o un documental. El podcast, señala, “no tiene el coste de un documental y permite contar historias de una manera muy sencilla”.

La magia de la radio deportiva

“Cuando oigo el himno de Queco salgo al campo con los pelos de punta”, reconoce Javi Flores, capitán del Córdoba CF y otro de los invitados del programa especial de hoy.

Edición especial del programa Hoy por Hoy Córdoba desde la Universidad Loyola, con motivo del Día Mundial de la Radio. Invitado, el jugador del Córdoba CF, Javi Flores / Cadena SER

En la conversación que hemos mantenido junto a José Antonio Alba, Lalo Rodríguez y Jesús Ventura, el “Mago de Fátima” ha hablado de su relación con la prensa, “que siempre ha sido fácil” y con una afición que “sé que me quiere mucho”.

“Lo peor del futbol son las lesiones” reconoce Javi Flores aunque “lo más incómodo son las mudanzas”.

Sun Orphans

El grupo Sun Orphans actuan en el especial Hoy por Hoy Córdoba con motivo del Día Mundial de la Radio / Cadena SER

Y como broche de este programa especial con motivo del Día de la Radio que mejor que una actuación en directo, como la que en esta ocasión nos ha brindado el grupo Sun Orphans