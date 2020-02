Fernando Vázquez sobre el Deportivo: "Aún no bailamos la muiñeira"

Fernando Vázquez no esconde que quiere cambiar la manera de jugar del equipo. Falta saber cuándo lo hará. Eso supondrá el final del sistema de tres centrales, que lanzó al conjunto blanquiazul hacia la racha de siete triunfos consecutivos. "Tienen que jugar los mejores y el equipo tiene que amoldarse para que jueguen. Y habrá que cambiar (el sistema), ¿el momento? Lo tendré que decidir", asegura Vázquez ante los medios de comunicación. Lo cierto es que ese abandono de la línea de cinco atrás no se producirá todavía ante el Girona. Sin embargo, es un escenario que preparan cada día en los entrenamientos de Abegondo y que es muy del gusto de la nueva dirección deportiva.

Sobre la racha de resultados, el equipo blanquiazul puede alcanzar su octavo triunfo seguido y alejarse de las posiciones de descenso. "Aún no bailamos la muiñeira. Somos realistas. No hay que presumir de nada. Yo les pido humildad hay que tener paciencia y respeto, para estar posicionados y no tener la pelota", afirma el entrenador en la que es una clara advertencia sobre la manera de jugar especialmente defensiva de los suyos.

Vuelven Sabin Merino y Salva Ruiz

La enfermería se aligera y Fernando Vázquez tiene ya donde elegir. Tan sólo es baja por lesión para el duelo del Girona el atacante Claudio Beauveu. Por lo tanto, el de Castrofeito ha tenido que descartar a varios jugadores por decisión técnica. En la grada se quedan Borja Valle, David Simón, Luis Ruiz o Uche Agbo. En el caso del centrocampista, Vázquez entiende que Uche no está todavía en un buen momento físico para competir con el resto. "Es un jugador del que espero mucho pero tiene que seguir preparándose para poder tener un nivel importante yo lo veo titular en este equipo", concluye.

Los nombres propios de la lista de convocados son los de Sabin Merino y Salva Ruiz. Ambos regresan tras sendas lesiones y el entrenador asegura que los ve a los dos en condiciones de ser titulares. De hecho las grandes dudas sobre el once están en los puestos de ambos. Salva Ruiz lucha con Mollejo por un puesto en la defensa y el goleador Merino hace lo propio con Koné, que ya anotó en Alcorcón.

Vuelve Martí a Riazor

El Girona es el equipo de la Liga con mayor tope salarial con mucha diferencia. Cercano a los 30 millones de euros, esmás del doble del músculo financiero que tuvo el Depor para confeccionar su plantilla. Aún así, es un equipo al que los coruñeses se acercarían a sólo cinco puntos en caso de victoria en Riazor. "Recibimos a un equipo que el año pasado jugó en Primera. Es un gran equipo que también está perdiendo y le está costando. En presión tras pérdida es de los mejores de Segunda. Una calidad y un valor impresionante. Tenía la esperanza de que a Stuani lo fichara el Barcelona"

También se refirió a Martí, al que Vázquez como entrenador del Mallorca dio la oportunidad de debutar en Primera. De él recuerda que "era un jugador que a todos los entrenadores les encanta. Nunca pensé que tuviera el éxito que tuvo y superó mis expectativas. Era un gran futbolista táctico pero no técnico". Aseguró también que ya veía en José Luis Martí madera de entrenador en su etapa en Mallorca.