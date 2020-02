Cambre presentará una medida cautelar en el Juzgado por la Vía Ártabra

El Concello de Cambre presentará ante el juzgado una medida cautelar para solicitar la paralización del proyecto de construcción del enlace de la Vía Ártabra con la AP9. La Xunta de Galicia ha comunicado al gobierno local que introducirá cambios, que ella denomina ajustes, en el trazado desde la Nacional VI hasta la Autopista. El Consistorio reitera que la propuesta de la Consellería de Infraestructuras sobre el entronque en A Gándara es una "barbaridad" por el impacto económico y ambiental que supondrá.Insiste en defender Pravio-Cuatro Caminos para conectar con la autopista.

Cambre interpreta lo que la Xunta denomina como ajustes en el trazado de este tramo de la Vía Ártabra como una modificación. El alcalde de la localidad se pregunta además por qué se empeña en seguir adelante con su proyecto de conexión la N-VI hasta la Autopista cuando todavía no tiene autorización del Ministerio de Fomento.

"No creo que lleven a A Gándara para volver hacia atrás para hacer otro tramo de carretera que no sería necesario si realmente va a Cuatro Caminos, esto es una auténtica barbaridad. Es como si me dices que para ir a la Calle Real de A Coruña desde San Andrés tienes que pasar por Los Castros", apunta el regidor de Cambre.

El trazado supondrá la destrucción del humedal de A Gándara, según Cambre

El alcalde y los vecinos de la zona advierten de que el trazado elegido por la Xunta supondrá la destrucción del humedal de A Gándara, catalogado dentro del Inventario del Patrimonio Cultural de Galicia. La denuncia judicial interpuesta por Unión por Cambre, el partido de García Patiño, contra la administración autonómica está relacionada con el trazado y el proyecto constructivo.