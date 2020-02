Guadix celebrará los próximos 21 y 22 de febrero su Carnaval

Guadix celebrará los próximos días 21 y 22 de febrero su Carnaval, para lo cual la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Guadix ha organizado un variado repertorio de actividades dirigidas tanto al público adulto como al infantil.

El viernes 21 de febrero estará destinado al público infantil desfile de carnaval que partirá desde la plaza de la Constitución a las 17:00 horas y recorrerá las calles cercanas hasta regresar a la Plaza a las 18:00 horas. Durante el mismo se celebrará un concurso de disfraces.

A las 18:00 horas, habrá actividades infantiles en la plaza de la Constitución.

A esa misma hora en el Teatro Mira de Amescua se pondrá en escena el musical Fantasía, a cargo del grupo Celebrity. Las entradas tendrán un precio de tres euros.

El sábado 22 de febrero las actividades estarán dirigidas al público adulto, con un certamen de chirigotas y comparsas y posteriormente con un concurso de disfraces.

El certamen de chirigotas y comparsas tendrá lugar en el Teatro Mira de Amescua a las 19:30 horas y participarán la comparsa "Los últimos" (Granada), la comparsa "Maldita comparsa" (agrupación de mujeres, Granada), la chirigota "Por mucho que me gaste no me duran los empastes" (Roquetas, finalistas del Carnaval de Almería y la chirigota "Los enrollaos" (Guadix). Las entradas al espectáculo tendrán un precio de cinco euros y se pueden adquirir en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Guadix.

Tras el certamen de chirigotas y comparsas será el turno del concurso de disfraces, que se celebrará en el Teatro Mira de Amescua a las 22:00 horas con acceso libre para quién quiera participar.

La concejala de Fiestas, Encarnación Molero, agradece a los patrocinadores su colaboración en la realización de estas fiestas de carnaval accitanas así como el trabajo realizado por las técnicas de Cultura para que se puedan llevar a cabo e invita a la ciudadanía a que participe y disfrute de las diversas actividades programadas.