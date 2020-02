El IAM pretende vigilar el acoso femenino en las empresas. Este organismo, dependiente de la Junta de Andalucía, ha lanzado la campaña 'Digámoslo alto y claro. Empresas libres de acoso hacia las mujeres'. Y es que, tal como asegura la coordinadora del organismo en Jaén María José de la Torre, sigue existiendo un preocupante "techo de cristal" en las empresas y es especialmente inquietante el trato machista y despreciativo en el mundo empresarial hacia la mujer.

De la Torre explica que es una iniciativa "en contra del acoso sexual en el ámbito laboral" y cree que se ha normalizado el que las mujeres tengan que aguantar ciertas actitudes que "no son las más lógicas ni permisibles en el ámbito laboral". El machismo, insiste, sigue imperando en las empresas.

"Además, conforme vamos subiendo en el escalafón profesional hay más machismo. Mayoritariamente siempre entramos en puestos laborales base y cuando subimos de puesto se nos van poniendo más trabas. Eso es lo que queremos evitar con esta campaña. Y, sobre todo, que los empresarios sepan que nosotras estamos pidiendo paso y queremos entrar en puestos laborales donde no se nos ha dado oportunidad hasta el momento".

El proyecto, de ámbito regional, se desarrollará inicialmente por parte del Instituto Andaluz de la Mujer y el gobierno regional en redes sociales para adherir posteriormente a las empresas en un manifiesto conjunto. Serán 10 puntos que tendrán que respetar para la igualdad real de las mujeres en el ámbito empresarial. Los comentarios machistas de compañeros en el trabajo, los sectores fuertemente masculinizados o los salarios más bajos para las mujeres que para el hombre se encuentran en el punto de mira del IAM, según María José de la Torre.

"Si sabemos que todavía existe ese tipo de acoso laboral, que no significa simplemente un acoso sexual. Que tengas que aguantar chistes machistas o comportamientos que no son normales. Hay sectores que siempre han sido muy masculinos, donde las mujeres han querido entrar y no han podido. Tienen todo el derecho del mundo y hay que respetarlo de forma igualitaria. También estamos intentando pelear que a mismo trabajo mismo salario".

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer explicaba que cuando finalice la campaña se hará un control de las empresas adheridas al manifiesto para vigilar que se respeten los acuerdos.