¡Viva la Radio!

El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y en Jaén esta efeméride se ha celebrado más que nunca. Las emisoras públicas Radio Nacional de España y Canal Sur así como las privadas Radio Linares SER, Multimedia Jienense, Onda Cero, Cope y esta casa, Radio Jaén, se han unido para emitir un programa especial desde el hall de la Diputación Provincial de Jaén.

El espacio ha comenzado con una recopilación de los principales momentos de la actualidad en los que ha estado presente este medio de comunicación como por ejemplo los primeros segundos de emisión radiofónica en la provincia que corrieron a cargo de la EAJ 37 de Radio Linares, la mortal cogida de Manolete, la inauguración del Hospital Princesa de la capital, la discusión que mantuvo el expresidente José Rodríguez de la Borbolla con un vecino de Hornos en 1980, el accidente de autobús de Bailén donde fallecieron 27 personas, la declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad y los disturbios de Santana Motor, entre otros.

También han intervenido los directores de los medios. Todos han coincidido en la vitalidad de la radio a pesar de los años que han pasado y que, siempre, a pesar de que parecía que se iba a terminar por la llegada de otros medios, la radio ha sabido reiventarse y seguir atrayendo a la sociedad para que conozcan la actualidad a través de sus ondas. También han dado la bienvenida a los nuevos oyentes que siguen los programas a través de los podcast, el formato que permite escuchar los programas a cualquier hora y en cualquier lugar.

Otro de los invitados ha sido el presidente de PROA, Plataforma 8.20 de Empresarios y Profesionales. Su presidente, Fulgencio Meseguer, ha recordado que su vida siempre ha estado acompañada de la radio señalando que "soy de Jerez y la radio siempre me ha acompañado en mis viajes". También ha estado presente el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha explicado que recuerda "la noche del 23F cuando estábamos todos pendientes de la radio".

Además, Reyes ha reconocido que la noticia que "me gustaría que contarais es que todo el que quiera quedarse en Jaén se pueda quedar" mientras que también ha señalado, en referencia a los bajos precios del aceite de oliva, "que no va a ser fácil y creo que es bueno que el sector se mueva pero que no hay una única solución".

Por último, se ha recordado a grandes voces de la radio jienense que ya han desaparecido como Félix Arévalo, Mari Tere Ortiz y Rafael Valera. Ha habido espacio también para los oyentes, los grandes protagonistas de la radio. Todo ha terminado como un ¡Viva la Radio!