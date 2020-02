La CHD confirma que no acometerá las obras de depuración en Villalobón

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) confirmó un nuevo estudio de Dominio Publico Hidráulico con el que se podrá "aumentar" la plantación de chopos en las zonas afectadas de la provincia de Palencia. Además de este anunció, durante la reunión celebrada entre el delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, y la presidenta de la CHD, Cristina Danés, se trataron asuntos relacionados con las autorizaciones y las competencias de la limpieza de los márgenes de los ríos y el Plan de Emergencia de las presas.

En cuanto a las autorizaciones, Rubio Mielgo apuntó que “la CHD elaborará unas normas para que puedan llegar a manos de los alcaldes de los municipios”. A mayores, añadió que Danés “se comprometió a venir a Palencia y explicar las directrices”. Respecto a los Planes de Emergencia de las presas, se acordó llevar a cabo “una serie de reuniones conjuntas, en la zona determinada, para abordar la implantación de dichos protocolos”.

El delegado de la Junta subrayó que “la CHD confirmó que no tenía previsto la realización de las obras de la depuración de aguas de Villalobón, para las que existía un compromiso del Ministerio”. Rubio Mielgo afirmó que “la sorpresa es que la Confederación aseguró que la obra del municipio palentino no estaba declarada de interés general por el Gobierno y no podía acometerla”.