Los populares apoyan el cambio de sentido en la calle José Zorrilla

El PP en el Ayuntamiento ha recibido de manera positiva el cambio de sentido del tráfico en la calle José Zorrilla, una reivindicación que llevaban haciendo los populares junto con otros colectivos desde hace muchos años. “El gobierno de Clara Luquero ha tenido que darnos la razón y eso que los informes iniciales ya indicaban que el cambio repercutiría favorablemente en la movilidad. Aquella propuesta inicial que dijeron que no se podía hacer, al final, sí es posible”, ha indicado el portavoz popular Pablo Pérez quien ha insistido en que “esta es la labor de oposición que nos gusta hacer al Partido Popular, proponer mejoras que se puedan llevar a cabo para mejorar la ciudad”.

Eso sí, no quieren que el cambio se haga de cualquier manera. “No se puede cambiar el sentido de una vía, sin haber visto primero las opciones de las que hay alrededor”, afirman desde la formación que lidera Pablo Pérez. Confían en que el gobierno municipal haya previsto todas las medidas alternativas necesarias para que el nuevo cambio cause las menores molestias posibles.

Por ello, piden que la transición se haga despacio, se pruebe durante un tiempo y si es favorable, como así creen los populares, se ponga en marcha de manera definitiva. “No nos gustaría que sucediera lo mismo que en el año 2009. En aquel momento, el gobierno municipal dijo que si la medida no funcionaba se volvería al sentido inicial de la vía y a pesar de las protestas y de que se comprobó que no estaba funcionando, no se hizo nada. Por eso pedimos ese tiempo de prueba”.

Lo que sí lamentan desde el principal grupo de la oposición es que no haya habido apenas comunicación con las partes implicadas en el cambio, es decir, vecinos de la zona, asociaciones y comerciantes. “Creemos que una reunión informativa previa explicando el porqué del cambio, mostrando los informes que sustentan esa decisión y hablando de las diferentes posibilidades, hubiera sido lo correcto”.