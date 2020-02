180 localidades segovianas tendrán fibra óptica a lo largo del 2021

Alcaldes, concejales y representantes de 180 núcleos de población de la provincia han conocido los planes del despliegue de la fibra óptica por parte de Telefónica adjudicataria en la provincia de las ayudas del Plan de Extensión de la Banda ancha de nueva generación durante los años 2020-2021.

Con este nuevo despliegue se tiene previsto cubrir el 60% de la población de nuestra provincia, como asegura Javier Alonso director autonómico Telefónica “a día de hoy seis de cada 10 segovianos tienen acceso a redes de fibra y el plan pretende en dos años sean 8 de cada 10 los que tengan este acceso”

En la presentación además del presidente de la Diputación Provincial también ha participado el viceconsejero de emergencias e infraestructuras José Luis Sanz Merino. La intención de la Junta con una nueva convocatoria de ayudas de otros 10 millones de euros y de la Diputación es la de aunar esfuerzos para intentar llegar al 95% de la provincia con esta tecnología al final de la legislatura.

Miguel Ángel de Vicente presidente de la Diputación asegura que cuando llegó a la presidencia se encontró un 9% del territorio cubierto en conectividad digital que llega a un 34% de la población “nuestra pretensión, tanto de la Diputación como de la Junta de Castilla y León es acabar la legislatura con aproximadamente de 95,97 % del territorio en torno a 98.000 personas de nuestra provincia con acceso a la banda ancha.

Para el responsable de Telefónica Una vez instalada esta tecnología la necesidad será en incidir en su utilización. “Según datos del INE (Instituto nacional de Estadística) de las personas que no tienen contratado el servicio el 71% de los encuestados dicen que no lo tienen porque no lo ven utilidad, el 33% dicen no lo tienen porque no saben utilizarlo y solo un 5 % dicen que no lo contratan ya que este servicio no llega a sus zona” asegura Alonso.

De esta manera se da cobertura a las denominadas zonas blancas que no cuentan con otras redes de comunicación. Así municipios como Lastras del Pozo. Moraleja de Cuellar, Rebollo, Gomezserracín o Torrecilla del Pinar verán mejora su conectividad en los próximos meses.

