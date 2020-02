Medi Ambient valora rebaixar el llindar de l'etiqueta energètica

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat treballarà perquè el llindar màxim de l'etiqueta energètica sigui inferior als 240 euros actuals. D’aquesta manera, la titular de la cartera, Sílvia Calvó, ha recordat que aquesta és una etiqueta que és obligatòria des d’aquest mes de gener en els casos de transaccions immobiliàries, és a dir, en la compravenda d’habitatges i que també ho serà per als contractes de lloguer a partir del 2023. Precisament, tenint en compte que l’impacte d’aquest llindar màxim dels 240 euros pot tenir “una repercussió important” en els casos del lloguer, des del ministeri es treballa en una aplicació informàtica que haurà de facilitar el càlcul i que, per tant, hauria de servir perquè es pugui rebaixar aquest preu. La ministra ha fet aquestes manifestacions en el marc de la compareixença que ha fet al davant de la comissió legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient per informar de les línies estratègiques del seu ministeri, i en resposta a preguntes de la presidenta suplent dels demòcrates, Mònica Bonell, i del de Ciutadans Compromesos, Raul Ferré.

Calvó ha destacat que la finalitat d’aquesta etiqueta és “donar informació al comprador o al llogater sobre les despeses i consums energètics de l’habitatge” i ha recordat que es deriva de la llei de transició energètica (LITEC) que precisament fa “èmfasi” en la informació al consumidor. També ha incidit en què els 240 euros és el “llindar màxim” que es va fixar per “evitar abusos” i que ha estat consensuat amb el sector; a més, ha afegit que no es planteja que s’acabi creant una taxa. Calvó ha defensat que la repercussió d'aquesta tarifa en una compravenda d'un habitatge té una "implicació molt petita" respecte del preu de venda, però ha remarcat que, en canvi, sí que té un major impacte en els lloguers. Cal recordar que és el venedor, i que serà qui llogui un habitatge, qui haurà de facilitar aquesta informació al client.

El que sí que serà una taxa és la que s’implementarà sobre els hidrocarburs i que estarà relacionada amb els nivells d’emissions de CO2. El projecte de llei que la preveu serà entrat a tràmit parlamentari en el primer període de sessions d’aquest any, tal com ha avançat Calvó. Es tractarà d’una taxa “finalista” i que anirà repercutida al fons verd que preveu la LITEC per al desenvolupament de projectes de transició energètica. Tot indica, tal com ha dit Calvó, que “una part anirà repercutida en els subministradors” d’hidrocarburs i l’altra “segurament” sobre l’usuari. Ara, ha manifestat, s’està acabant de treballar aquesta taxa.

El ministeri també té la intenció d’entrar a tràmit parlamentari aquest any la reforma de la llei dels banders, per tal que sigui considerat un cos especial com els bombers i els policies i també s’aprofitarà per modificar el sistema d’accés al cos. A més a més, “s’aprofitarà per millorar l’aplicabilitat de les infraccions de pesca, caça i tinença d’animals”, especialment pel que fa als gossos perillosos.

Residus: nova planta per a envasos a Sant Julià

Calvó ha explicat als consellers que el ministeri té per endavant 100 reptes i que en el cas dels residus passen, entre d’altres, per impulsar un projecte de llei d’economia circular que també podria estar enllestit aquest 2020. La voluntat, ha manifestat Calvó, és impulsar un canvi d’hàbits entre els ciutadans. A preguntes del conseller del PS Roger Padreny sobre la reducció de la incineració de residus, Calvó ha destacat que els objectius que es marcaran en matèria de reciclatge, ara que s’ha de revisar el Pla nacional de residus, seran “el màxim d’ambiciosos” i ha desitjat que un cop el Centre de tractament de residus arribi al final de la seva vida últil no s’hagi de construir cap més planta. A preguntes del president de la comissió, Oliver Alís, ha anunciat que s’està fent una nova planta de triatge d’envasos, que se situarà en una nau industrial a Sant Julià de Lòria i que permetrà millorar el triatge ja que ara com ara les actuals instal·lacions havien quedat obsoletes i amb les noves es podrà recuperar “més elements” dels que els ciutadans dipositen en els contenidors grocs.

Aigua

Pel que fa a l’aigua, ha manifestat que s’ha “d’avançar cap a una gestió més integral” i que de cara al 2021 es plantejarà un nou marc legislatiu sobre l’aigua. Es vol, a més, incidir en el consum responsable d’aquest bé i, per això, es faran campanyes i s’avaluarà si cal que els costos dels tractaments d’aquesta aigua es repercuteixin en el consumidor, ja que ara només s’aplica el cost de la distribució.

Pel que fa al paisatge, es vol impulsar un projecte de llei d’impacte ambiental i es treballarà en una nova estratègia nacional del paisatge. En el cas del text d’impacte ambiental, que es preveu de cara a l’any que ve, seguirà els estàndards europeus, tal com ha respost Calvó a preguntes del conseller del PS Carles Sánchez.

Pel que fa a l’energia, i responent a una pregunta del president suplent del grup parlamentari liberal, Marc Magallon, Calvó ha destacat que s’està estudiant un projecte d’aerogeneradors per a calefacció i aigua calenta a Escaldes-Engordany.