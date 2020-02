Comienza la Copa; pero prioridad : la Euroliga

Hoy comienza la Copa del Rey de baloncesto para el Valencia basket a las 7 de la tarde : partido frente al FC Barcelona que será retransmitido en nuestro carrusel deportivo valenciano a partir de las 6:30 de la tarde en el 95.7 FM. No sé si se han dado cuenta del progresivo y seguro paso firme en ascenso del Valencia Basket a lo largo de los años. Es eso que Juan Roig bautizó como la “ cultura del esfuerzo” . Ha llegado un momento en que para Valencia Basket ya es más prioritario quedar entre los ocho primeros de la Euroliga que quizá incluso ganar la Copa . Esto , hace no muchos años atrás , era impensable : ganar la Copa, era motivo de máxima prioridad y algarabía. Por si no lo han percibido yo les pongo el acento sobre ello: Valencia Basket hoy día pone más huevos en la cesta de la Euroliga que en la de la Copa del Rey. Da más prestigio , más dinero y más posibilidades para convencer a mejores jugadores.