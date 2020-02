El centro histórico de València será en esencia residencial

La comisión territorial de urbanismo de la Generalitat ha aprobado definitivamente el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, un documento municipal que debe regular urbanísticamente el centro histórico de València. Con esta aprobación se cumple el primero de los objetivos que se había marcado el gobierno del Rialto en la reunión de coordinación de hace diez días.

La principal finalidad de PEP de Ciutat Vella es la de unificar la normativa urbanística aplicable en el centro y proteger el carácter residencial los más de 2250 inmuebles que configuran el área, que se declara de predominancia residencial. El Plan viene ideándose desde 2018 y da respuesta a una serie de retos, entre los que destaca el mantenimiento del tejido residencial y la recuperación de la población, limitando para ello la tercialización del distrito y conteniendo el avance de los apartamentos turísticos. Para ello se suspendieron las licencias hasta la aprobación definitiva del plan.

El proyecto protege el uso residencial de la mayoría de edificios del centro histórico, así como especifica que para edificios de tipología no residencial, palaciega, señorial o singular se contemplaba la posibilidad del uso comercial, de oficinas u hostelero, pero nunca de apartamentos y siembre bajo la autorización de la Comisión Municipal de Patrimonio.

Y junto a esto, se ha extendido el ámbito de Predominancia del Comercio Tradicional y Establecimientos Emblemáticos, que ahora incluirán como nuevos ejes comerciales tradicionales las calles Navellos, Micalet y las Plazas de la Virgen y de la Reina. Además, con el objetivo de mantener un equilibrio entre el uso residencial y el resto de usos no residenciales, se ha delimitado que la superficie construida de locales no residenciales no podrá ser superior al 50 % del total de la superficie construida del edificio.