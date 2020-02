El límite salarial del Málaga inalterable

LaLiga dio a conocer este jueves los nuevos límites salariales de los equipos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank tras el mercado invernal, en el que el Málaga se mantiene con 9,9 millones, el noveno de la Segunda División,

El club malagueño en el plazo de fichajes realizó dos contrataciones, el delantero Sergio Buenacasa y el centrocampista Tete Morente, y seis salidas como las de los centrocampistas Álex Mula y José Rodríguez y el defensa Iván Rodríguez, cedidos al Alcorcón, Fuenlabrada y Ponferradina, respectivamente; el delantero Lorenzo González, que se marchó a Suiza, junto con el punta Hugo Vallejo, traspasado al Real Madrid y el centrocampista Keko Gontán, que rescindió el medio año de contrato que le restaba y fichó por el Deportivo.

A estas operaciones hay que añadir el despido del técnico Víctor Sánchez del Amo, cuyo acto de conciliación está previsto para el próximo 19 de febrero y solicita 600.000 euros de indemnización por daños morales y la readmisión en su puesto, entre otras cosas.

También el centrocampista Emanuel Cecchini, fue cedido nuevamente a un club de su país Argentina.

Esta mañana el director general corporativo de LaLiga, José Guerra, señaló sobre el Málaga que "es un club que viene con un coste de plantilla por encima del coste de plantilla deportiva. Va a generar una situación financiera complicada porque va a tener que pagar un dinero que de los números de inicio de temporada no va a ser capaz de generar. El Málaga sigue haciendo sus deberes, sigue teniendo un plan y sigue teniendo opciones de llegar al final de temporada con sus obligaciones cumplidas, pero ahora no está garantizado. No tenemos ninguna noticia de impagos. El Málaga partía con una generación de fondos insuficientes para afrontar el coste de plantilla, ni en septiembre ni enero y tiene un plan. Las consecuencias de un club que no acabe la temporada puede llegar a ser un descenso, como el Reus, pero antes habría que llegar a una reincidencia en el impago, que en este caso no se da actualmente. No es esta la situación del Málaga porque no tiene impagos y sí tiene un plan. Estamos trabajando con el Málaga para evolucionarlo".

Límite Salarial de los clubes de LaLiga SmartBank