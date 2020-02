Las cuestiones legales sobre urbanismo, principales problemas de la gestión diaria de los pequeños alcaldes

Más de 70 alcaldes y concejales se han reunido durante toda la mañana en el Aula Magna Tirso de Molina atentos a las explicaciones de los técnicos de la Diputación Provincial. Han celebrado jornada explicativa del Servicio de Asistencia a Municipios. Se les ha dado a conocer los servicios que la institución provincial pone a disposición de los consistorios. El presidente Benito Serrano explica que “las cuestiones legales sobre urbanismo son las más complicadas a las que se enfrentan a diario los alcaldes de grandes y pequeños municipios y la Diputación está para darles solución”.

Entre los nuevos servicios que deben conocer los ediles se encuentra el expediente telemático, que facilita el acceso de la Diputación a los documentos del ayuntamiento para resolver cuestiones sin que intermedie el alcalde.

Juan Ramón Soria es alcalde de Vinuesa, es nuevo en el cargo, y reconoce que “al tomar posesión me he encontrado con algunos problemas informáticos y de tramitación y hoy he acudido a la jornada a conocer los servicios de asistencia de la Diputación”.

Benito Serrano se ha referido también a la propuesta que lanzó ayer el subdelegado del Gobierno en Soria Miguel Latorre, que apuntó a que la Diputación debería ayudar económicamente a los ayuntamientos que quieran pedir la subvención del 1,5 por ciento Cultural del ministerio de Fomento y no tengan capacidad para hacerlo. Benito Serrano explica que “por supuesto la Diputación ayudará económicamente al ayuntamiento que lo necesite en esa situación”.