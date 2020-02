El Ayuntamiento aclara que Vitoria no recibirá los residuos tóxicos de Zaldibar

Esta semana hemos sabido que Vitoria se hacía eco del llamamiento del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y que se ofrecía a acoger residuos que iban a ser destinados al vertedero de Zaldibar, tras las necesidades creadas por el deslizamiento en Verter Recycling.

Una decisión que no es del agrado de los grupos políticos de la oposición que han demandado más información al gobierno municipal y han denunciado que no se les consultó en ningún momento esta colaboración. Los tres grupos coinciden en que el Ayuntamiento no les ha trasladado la suficiente información sobre el tipo de vertidos y la procedencia de los mismos que albergaría el vertedero público de Gardelegi.

En este sentido, el concejal de Gestión Ambiental, César Fernández de Landa, ha querido tranquilizar a los concejales de la oposición explicando que en ningún caso el vertedero acogerá residuos peligrosos y que se cumplirán todas las normas legales. Además, ha puntualizado que los vertederos de Gardelegi y Zaldibar no tienen nada que ver.

El concejal ha explicado que, tras el llamamiento del Gobierno ante un caso de emergencia, "se está actuando desde la responsabilidad y la solidaridad" y ha pedido a los grupos la misma actitud.