La Policía Local incrementó su actividad durante el pasado año pese a la disminución de sus efectivos

AVANCE.- La Policía Local de Aranda ha incrementado el número de intervenciones realizadas durante el pasado año 2019 pese a la merma de agentes que aqueja a este cuerpo de seguridad que cuenta en la actualidad con 18 miembros, menos de la mitad de los más de 40 que debería tener una población como Aranda. Son datos que se desprenden de la memoria de actividad del año 2019, que se abre con unas palabras del nuevo Jefe de la Policía Local, Francisco Polanco en la que asegura que “gracias al esfuerzo personal y profesional de todos los agentes de la plantilla se ha podido paliar esta carencia”. Y los datos así lo avalan: no sólo las denuncias tramitadas por multas de tráfico son casi el doble que las del año anterior (10.402 frente a 5.583) sino que también han aumentado las denuncias atendidas por quejas vecinales de diversa índole, las intervenciones en obras y en incidentes y anomalías diversas en la vía pública. También se ha incrementado las actuaciones en colaboración con el servicio 112 y el auxilio a ciudadanos y servicios humanitarios, incluida la asistencia a más de 20 intentos de suicidio.

Siniestralidad vial

La labor de este cuerpo de seguridad local cobra especial importancia en la atención al tráfico en vías urbanas, donde el pasado año 2019 se produjeron 103 accidentes, lo que supone un incremento del 25 por cien con respecto a los 81 registrados en 2018. La mayoría fueron colisiones entre vehículos, 76, aunque también hubo once salidas de la vía y otras 11 atropellos, uno de ellos mortal. El año pasado la siniestralidad se cebó especialmente en el barrio Allendeduero y el Polígono residencial, donde se produjeron casi la tercera parte de los siniestros. Si hay que hablar de puntos negros destaca el cruce de la Avenida de Castilla con Luis Mateos, donde se produjeron seis colisiones y dos atropellos. Cada una de estas vías también acumula un buen número de accidentes a lo largo de su respectivo trayecto. Otros lugares que acumulan media docena de accidentes son la calle Santiago y la calle Miranda do Douro en la zona de Plaza del Claret. Los despistes y no respetar las normas de circulación son las dos principales causas de estos incidentes. Los accidentes de tráfico en el núcleo urbano de Aranda provocaron 54 víctimas el pasado año: dos de ellas fallecieron, una por atropello y la otra en una colisión, mientras que cuatro resultaron heridas graves y otras 48 leves. Algo más de la cuarta parte de las alcoholemias practicadas por la policía local dieron positivo.

Por lo que se refiere a las multas tramitadas (10.347) la inmensa mayoría se imponen por infracciones de la ORA: el 80% de estas sanciones (8024) penalizan el estacionamiento de vehículos en zonas reguladas sin tener el correspondiente ticket o tenerlo caducado. A mucha mayor distancia quedan las siguientes infracciones más penadas en Aranda: desobedecer las señales de tráfico (683 multas) y estacionar en zonas peatonales y reservadas a personas con discapacidad (644). La grúa retiró el año pasado 463 vehículos mal aparcados, un 22% más que el año anterior.