'Estado Cuerdo', expresión adolescente en la Ribera a través del rap

La música es el hilo conductor de nuestra vida. Desde que nacemos prácticamente oímos acordes. Crecemos acompañados de nuestros grupos de referencia. Puede que incluso cambiemos de gustos conforme pasa el tiempo y nos hacemos mayores. Pero la música no solo es compañía, no solo son acordes, no solo son letras. La música tiene un poder reivindicativo, la música transmite. Y uno de los múltiplos géneros que la componen es el rap. Que de reivindicación sabe mucho.

Quienes también saben mucho, de reivindicación y de rap, son ‘Estado Cuerdo’. Un grupo arandino de rap formado por tres jóvenes de 16 años que vuelcan su visión de la vida, su experiencia personal, en sus canciones. Canciones diferentes, pero que transmiten por igual. Y ¿por qué ‘Estado Cuerdo’? “Es una reivindicación de que hay muchas modas, mucha tontería, y nosotros lo llevamos más a otros principios, a que estamos fuera de todo ello”, cuenta Iván.

Los tres integrantes de la banda, a la izquierda, charlan en nuestras instalaciones / Cadena SER

Iván es uno de los miembros de esta formación arandina. Él conocía a Álvaro, con quien hacía ciclismo, y le presentó a Eloy. Todos eran amantes del rap, y con el tiempo se animaron a escribir. Sus letras son distintas, pero el fondo es el mismo. Ellos aseguran salirse “del rebaño”. De una sociedad arandina en la que hay “mucho vicio, mucha droga…”, afirman. Son muy críticos con ello. “Mi familia ha tenido problemas con eso, yo era pequeño y no lo he visto tampoco del todo, pero creo que es la forma de sacarlo de dentro y aliviarte”, añade Eloy.

Estos tres ases del rap tienen casi una discográfica montada a sus espaldas. No es profesional, pero sí lo parece. “Tenemos a Sergio que es el que edita los vídeos, ‘Sevi’ también se encarga de subirlo a Youtube, y para grabar lo hacemos en el estudio de Adrián”, especifican.

‘No ven que estar con la familia es un regalo único’, ‘La droga tiene dos caminos, la muerte o la cárcel’, ‘Los niños del barrio se hunden la vida con dos calos’. Son solo frases de las múltiples canciones de Estado Cuerdo. Suman en algunos vídeos más de 3000 visualizaciones. Y en uno de ellos, casi 5000. Una canción, concretamente de Eloy, que venera a las madres que en soledad sacan su familia adelante, y teniendo que ‘competir’ contra la vida adolescente.

Letras que salen de dentro. Sentimientos que se plasman en minutos. Reivindicaciones contrarias a una sociedad llena de vicio y repleta de problemas. El ejemplo también puede darlo la generación que por edad y mentalidad más problemas causa. Porque la tontería de la adolescencia se pasa. Pero aun en ella, estos tres jóvenes han demostrado salir del rebaño… estar cuerdos.