De central de aviso de plagas a guardería

La estación de avisos de plagas en los viñedos de Pedrosa de Duero podría convertirse en una escuela infantil de primer ciclo sostenida con fondos públicos. La institución gabrielista, como ocurriera con el Centro Tecnológico Agroalimentario Tomás Pascual, ha decidido dar el paso y ofrecerse a dotar de contenido a estas instalaciones, que se inauguraron en julio de 2005 con un presupuesto de 425.000 euros y que echaron el cierre seis años más tarde, permaneciendo desde entonces en desuso.

La Junta de Castilla y León a través de sus Consejerías de Agricultura, propietaria del edificio, y Educación, junto con la responsable nacional de educación del Partido Popular y diputada por Burgos, Sandra Moneo y San Gabriel ultiman un plan estratégico para su reapertura. Se trataría de la primera Escuela Infantil de estas características en Castilla y León y en el medio rural. “Hoy se habla del mundo rural en clave de despoblación, de España vaciada y en clave de pesimismo y nosotros venimos a hablar de esperanza de futuro y por ello planteamos un proyecto de presente y de futuro cómo es una escuela infantil” explica Enrique García, el gerente de San Gabriel.

El edificio cuenta con tres despachos, que serían las futuras aulas, una zona de laboratorio, que podría convertirse en cocina, servicios, que habrá que adaptar para las edades a las que se contempla, y dos zonas al aire libre. En definitiva, el inmueble parece ideal para estos fines y dar servicio a todo este entorno. La inversión para todo ello no debería sobrepasar los seis mil euros. El alcalde de Pedrosa de Duero explicaba que ya sólo con este municipio y sus pedanías, hay población suficiente para justificar este proyecto. “Pedrosa tiene cuatro pueblos más con sus pedanías, que a lo mejor nos iríamos al pie de unos cincuenta y tantos niños y a mí cuando me hablaron del proyecto me pareció una cosa fabulosa”, confiesa Jaime Juan Alonso.

El edificio fue inaugurado en 2005 como estación de aviso de plagas y ahora podrá reencarnarse en guardería / cadena SER

Este viernes tenía lugar una visita técnica al edificio para avanzar en esta iniciativa, con la presencia diputado burgalés del PP Jaime Mateu y su compañera Sandra Moneo, que ponía de manifiesto el compromiso de ambos de apoyar esta iniciativa para que vea la luz lo antes posible, dotando a esta zona de una alternativa de escuela infantil concertada para las familias con hijos de cero a tres años. “En estos momentos en que la educación de 0 a 3 años forma parte del debate político a nivel nacional es cuando los responsables políticos tenemos que tomar la iniciativa y las familias de Pedrosa también tienen derecho a elegir y el hecho de que tengan una escuela infantil gestionada por una institución cuya calidad educativa es absolutamente incuestionable supone algo muy importante para Pedrosa”, comentaba Sandra Moneo, que añadía “que la educación infantil igual que el resto de la educación tiene que ser plural y la educación concertada es una educación sostenida parcialmente con fondos públicos”.

Enrique García estima que si hay voluntad de la administración, la escuela podría abrir sus puertas el curso que viene. San Gabriel se comprometería a asumir su gestión durante un plazo, como ha hecho con el edificio Tomás Pascual, pero sin exclusividad y dejando las puertas abiertas a otras opciones en el momento en que termine ese plazo. “Con el centro Tomás Pascual firmamos un contrato por 4 años y aquí haremos también un compromiso de gestión con el mismo modelo, sin ningún tipo de exclusividad y abriendo la puerta que una vez que esté edificio esté en funcionamiento con ese proyecto que nosotros no seamos imprescindibles y si en algún momento el Ayuntamiento quiere asumir el relevo, pues nosotros nos retiramos a Roa y La Aguilera, que son nuestros sitios naturales”, concluía García.