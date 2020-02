Los críticos de IU advierten del riesgo de ruptura y llaman a la dirección regional a "reflexionar"

Cuatro coordinadores de agrupación locales de IU, los de Gozón, Langreo, Avilés y Teverga, han firmado una carta enviada hoy mismo a Alejandro Suárez, coordinador en funciones de la coalición en Asturias, en la que le piden reflexión y que les llame a dialogar; algo, aseguran, que todavía no ha ocurrido a pesar de que el plazo dado por la Comisión Colegiala Federal para que se solucione el conflicto, acaba el 22 de febrero, día en el que se reunirá la Asamblea Política y Social de la coalición.

Los críticos reiteran que los estatutos federales obligan a elegir el órgano de la Coordinadora por sufragio universal, algo que no ocurrió en la asamblea de IU de Asturias que se llevó a cabo a finales de enero en Gijón. Por tanto, la coordinadora elegida no es, aseguran, legítima. Y si no se repite el proceso de elección y no hay diálogo, a partir del sábado 22 de febrero, “IU de Asturias no tiene dirección” según David Álvarez, coordinador de IU en Langreo y parte de los afines a Alberto Garzón. A partir de ahí, veremos; pero lo cierto es que dan por hecho que IU Federal intervendrá.

Por eso, piden a Alejandro Suárez y al resto de díscolos con lo que recogen los estatutos estatales que si no comparten el proyecto federal, se vayan como hizo en su día Gaspar llamazares o ahora Teresa Rodríguez en Andalucía. En opinión de Juanjo Fernández, coordinador de IU de Avilés, “no hay por qué estar en un partido con el que no se comparte ni la estrategia ni la legalidad interna” y que “no se puede actuar en la práctica como un partido regionalista de izquierdas y pretender seguir integrados dentro del proyecto colectivo estatal de IU Federal. Esa realidad no se puede sostener en el tiempo”.

La propuesta que plantea el sector crítico es una comisión tal y como recogen los estatutos, que represente a todas las sensibilidades de IU de Asturias y que sea en este marco en el que se fijen las normas para un proceso de primarias.