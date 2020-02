Las comparsas reinan la quinta noche de Cuartos

El cuarteto del Perrichi era el encargado de abrir la quinta sesión de Cuartos. ‘Vaya papa traemos’ repitió su buena y trabajada puesta en escena. La interpretación de los componentes continúo siendo muy buena. Sin embargo, el nivel del repertorio bajó con respecto a preliminares y es probable que no les valga para repetir una vez más en el concurso.

La cosa iba de comparsas y la primera llegaba en segunda posición. Era una de las más esperadas de la noche. David Carapapa volvía sobre las tablas con su proyecto carnavalesco ‘La canción de la Laguna’. Una puesta en escena preciosa y muy animada que consigue un resultado muy bonito pero que en el pase de Cuartos, quizá, se esperaban unas letras de pasodoble algo más arriesgadas. A pesar de ello, el trabajo, la afinación, la estética y la pluma sobrepasa el nivel de la fase de sobra. Si estará o no en la pelea de la Gran Final se verá en Semifinales.

Los que muy probablemente no lleguen a la siguiente fase sean el coro Sevilla Pecci ‘Cádiz Resiste’ y la chirigota ‘Los Periodistas se la dan de artistas’. Ambos hicieron un pase digno pero fueron de lo más flojo de la noche y, también, de la fase de Cuartos. Afortunadamente este año el concurso demuestra tener mucho nivel en sus modalidades, quizá no tanto en cuarteto, y agrupaciones como éstas no entran en las quinielas de semifinales.

El que sí está claramente en la pelea por lo más alto de la modalidad es la comparsa de Germán Rendón. Y así lo demostraron ‘Los Resilientes’ con dos muy buenas letras de pasodoble. El primero al racismo y el segundo al Carnaval de Cádiz. Quizá ésta última un poco atropellada, pero en definitiva las dos muy bien interpretadas. Una tanda de cuplés simpática redondearon un buen repertorio que ya apuntaba muy bien en preliminares.

Otro de los que suena para tener un hueco garantizado en la Final es el coro de Faly Pastrana ‘Los Garabatos’. Tras un año de descanso el afamado autor, acompañado en la autoría de sus dos hijos, ha venido para recuperar lo más alto del concurso. Dos muy buenos tangos le aportan aún más posibilidades y crean la duda de con qué letras mejores nos sorprenderá en las siguientes fases.

Esperemos que no tengan esas aspiraciones los de la chirigota de Algeciras. Muy buena proyección están teniendo en el concurso en los últimos años, siendo ya casi fieles a Cuartos de Final. Aunque la tanda de pasodobles y cuplés no estuvo mal, éste no será el año que consigan dar un paso más.

Cerraba la sesión la esperada comparsa de Kike Remolino. 'Los Encaidenaos' tuvieron mucha aceptación en preliminares y se les posicionaba en los puestos más altos de la modalidad en todas las clasificaciones. En Cuartos de final estos encadenados presentaron dos grandes letras de pasodoble, la primera a las hermanas y la segunda a VOX y el fascismo. Con energía pero sin caer en estridencias. Con un grupo muy compactado y con la puesta en escena propia del autor que siempre aporta un espíritu diferente, 'Los Encaidenados' es una muy buena comparsa con muy buenas aspiraciones.