La industria auxiliar aeronáutica ha perdido ya un tercio de su plantilla

La preocupación, conforme pasan los días, se transforma en datos. Hoy ha sido el presidente del Consejo Aeronáutico de la Provincia de Cádiz, perteneciente a la FEMCA (Federación de Empresarios del Metal de Cádiz) quien ha dado la voz de alarma.

Según Antonio Conde, tras realizar una encuesta a cada una de las empresas afiliadas a la federación, "desde mediados del año pasado hemos perdido 500 empleos, sin contar a las tractoras -Airbus y Boeing-".

Esa cifra supone un tercio de la plantilla de trabajadores que forman parte de la industria auxiliar que apoya la fabricación de aviones en la provincia de Cádiz, formada por 1.500 empleados.

Conde ha aseverado que se trata de empleos "muy cualificados", y ha advertido que, en el caso de que no se puedan recuperar, la industria perdería "un potencial muy importante".

Según el presidente, la reducción en la carga de trabajo con el Airbus A380 y la terminación de un producto para Boeing han sido los causantes del descenso de la actividad, afectando principalmente a las plantas de Puerto Real y El Puerto de Santa María.

"La problemática se plantea a nivel de las tractoras, pero ellas tienen alternativas más amplias que la industria auxiliar y pueden mandar gente fuera", ha explicado Conde, para poner de manifiesto que las empresas de apoyo son más vulnerables frente al descenso de los encargos.

No considera que la solución al problema pueda pasar por el buen momento del A320 Neo, "la joya de la corona", porque "que se vendan muchos modelos no significa que se hagan más horas al mes. Los utillajes están diseñados para una cadencia mensual, y por tanto no tiene una repercusión directa en el volumen de trabajo de la industria auxiliar".

Por eso, ha reclamado "un reparto de la carga de trabajo" y que "la representación de España en la sociedad Airbus sea mayor que el 4%", para añadir a continuación que "o la administración se procupa de traer más participación, o hay que mandar a los trabajadores fuera, y eso no se puede".

PREOCUPACIÓN EN LOS SINDICATOS

El sindicato UGT-FICA ha emitido un comunicado esta misma tarde mostrando su rechazo ante el ajuste de plantilla que propone Airbus, argumentando que se trata de "una clara estrategia de deslocalización de producción en nuestro país en beneficio de industrias aeronáuticas instaladas en otros continentes", y muestran su incomprensión por los recortes si la tendencia que tiene la compañía es de continuo crecimiento.

La central sindical ha anunciado que convocará asambleas "con delegados del sector aeronáutico para promover la convocatoria conjunta de movilizaciones del sector aeronáutico español en todo el ámbito nacional". Además, reclaman un "Plan Estratégico para las plantas españolas de Airbus y la apertura inmediata de una mesa interministerial con la implicación de las distintas administraciones públicas españolas, además de empresarios y sindicatos".

En el documento enumeran sus propuestas para reforzar el sector en España, entre las que se encuentran el retorno del Airbus A400M y el C295, "reclamar a Airbus cargas de trabajo del área civil para diversificar las actividades y equilibrar las capacidades productivas con las cargas de trabajo", o el aumento del peso, capacidad de influencia y capacidad de veto por parte de España.

La secretaria general de Comisiones Obreras, Nuria López, presente esta mañana en un encuentro organizado por FEMCA y Navantia, ha trasladado la honda preocupación del sindicato y, además de advertir que defenderán "con uñas y dientes la necesidad de carga de trabajo", ha pedido un mayor compromiso tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno Central.

UN FRENTE COMÚN

En esa misma cumbre, el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Alberto Cremades, ha anunciado la creación de un frente común entre las patronales y los sindicatos junto al propio ejecutivo andaluz, para "aunar posturas e ir todos juntos no solo a la consejería de Economía, sino también a Madrid, para que nos hagan caso y podamos presentar una misma postura".

Actualmente, según ha señalado Cremades, están acordando entre las partes cuáles son las prioridades, y ha reconocido que "una de las líneas en las que están trabajando" es reclamar que aumente la participación de España en Airbus.