Francisco Rivera “luchará” porque la celebración de la corrida goyesca de este año se mantenga dentro de la Feria y Fiestas de Pedro Romero tras la polémica que rodeó al festejo taurino en 2019 cuando se desarrolló el fin de semana anterior a los festejos. Así lo ha dicho el propio empresario de la plaza de toros de Ronda quién ha participado esta mañana en el ciclo de conferencias Tef Talks que organiza el colegio Juan de la Rosa.

El ex matador de toros ha dicho que está barajando dos fechas, el 29 de agosto o el 5 de septiembre, aunque todavía no tiene "nada claro" ya que todo se resolverá en base a la disponibilidad de los toreros que Rivera desea que vengan a la mítica cita taurina. No obstante, Rivera Ordóñez, ha dicho que "lo que yo siempre he querido siempre es que la Goyesca esté dentro de la feria, lo que pasa es que no es fácil". Al mismo tiempo el empresario taurino ha asegurado que "todos queremos lo mismo. Voy a luchar porque la corrida sea el día cinco", ha concluido.

El empresario ha dicho que es pronto para determinar el cartel que conformará la tradicional corrida de toros aunque tiene claro quiénes son las figuras del toreo que le gustaría que estuviesen este año en la Goyesca de Ronda.

El Ayuntamiento de Ronda se mantendrá "inamovible"

Por su parte, la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, a preguntas de la prensa, ha insistido en que el Ayuntamiento no concibe otra fecha que no sea el cinco de septiembre para la celebración de la cita taurina. Se trata de una posición inamovible por parte del Consistorio ya que ese es el sábado de feria y todo lo que no sea desarrollar la Goyesca ese día, no será visto con buenos ojos desde la administración local. "El diálogo seguirá mientras se mantenga esa fecha, el día cinco porque el Ayuntamiento se va a mantener inamovible en la misma posición que hasta ahora, la de que el 5 de septiembre es el sábado de feria y ahí debe celebrarse la Goyesca", ha manifestado la regidora.

Fernández ha insistido en que el año pasado no salió nadie beneficiado del adelanto de los festejos taurinos por lo que espera que no se vuelva a repetir esa situación.